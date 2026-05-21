Engelli Bireylerle Kahvaltı Programı

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, engelli dernekleri temsilcileri, engelli bireyler ve aileleriyle kahvaltı programında bir araya geldi.

Süleymanpaşa Kent Konseyi iş birliğinde, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Nallar katılımcılarla bir süre sohbet etti.

Nallar, burada yaptığı konuşmada, engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Engelli bireylerin sadece belirli günlerde değil her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Nallar, organizasyona katkı sunan Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı Hülya Çetin ve ekibine teşekkür etti.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun da engelli bireylerin toplumsal yaşamda daha fazla yer alabilmesi için ortak çalışmaların önemli olduğunu dile getirdi.