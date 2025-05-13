Engelliler Haftası Dolayısıyla Özel Öğrencilerin Gösterisi

(MERSİN) - Mezitli Belediyesi ile Kuyuluk Özel Eğitim Meslek Okulu iş birliğiyle, Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen programda; özel gereksinimli öğrenciler, müzik ve dans gösterileri yaptı.

Engelliler Haftası dolayısıyla Kuyuluk Özel Eğitim Meslek Okulu iş birliğiyle düzenlenen etkinliğe Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Mezitli Kaymakamı Turgay Gülenç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Badaz, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Protokol üyeleri ve katılımcılar, özel çocukların hazırladığı gösterileri ilgiyle izleyerek onların mutluluğuna ortak oldu. Program kapsamında çocuklara pamuk şeker ikramı yapılırken, öğrencilerin el emeğiyle hazırladığı çeşitli ürünler ve resimler sergilendi. Sergiyi gezen protokol üyeleri, özel öğrencilerin başarısını takdir etti.

Etkinlikte konuşan Tuncer, "Çocuklarımızın her zaman yanındayız. Engelli bireyler için Mezitli'yi daha yaşanılabilir bir kent haline getirmek adına çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi.