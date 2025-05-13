Engelliler Haftası\'nda Psikodestek Semineri

Seydişehir'de Engelliler Haftası kapsamında ailelere yönelik psikodestek semineri gerçekleştirildi.
Kent Konseyi Engelsiz Meclisi tarafından Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda düzenlenen seminer, psikolog Hasibe Nur Öşekçi tarafından verildi.
Öşekçi, psikodestek seminerinde sunum yaptı.
Seminere, engelli birey aileleri katıldı.
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