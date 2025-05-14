Engelliler Haftası'nda Toplumsal Farkındalık Etkinliği

(BALIKESİR)- Ayvalık Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Engelliler Haftası kapsamında Cunda Adası Atatürk Koruluğu'nda özel bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, toplumsal farkındalık yaratmak ve özel bireylerin sosyal yaşama daha aktif katılımını sağlamak amaçladı.

Ayvalık Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Cunda (Alibey) Adası Atatürk Koruluğu'nda düzenlenen özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Ayvalık Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün organize ettiği etkinliğe, Ayvalık Belediyesi Özel Çocuklar Eğitim Evi, Birlik Ortopedik Engelliler Derneği, Özel Ayvalık Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile Özel Zeytin Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nden çok sayıda engelli birey ve aileleri katıldı.

Gün boyunca süren etkinliklerde sahne alan özel bireyler, unutulmaz bir gün geçirdi. Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen buluşma, toplumsal farkındalık yaratmak ve özel bireylerin sosyal yaşama daha aktif katılımını desteklemeyi amaçladı.

"Biz onların bir gün değil, her gün yanındayız"

Belediye Başkanı Mesut Ergin, "En önemli görevimiz, özel hemşehrilerimizin günlük hayata dahil olmalarını sağlamak ve hayatlarını kolaylaştırmaktır. Yıl boyunca düzenlediğimiz kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle bu hedefi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Onların yüzünü güldürmek için ne yapsak az. Biz onların bir gün değil, her gün yanındayız" dedi.