Engelliler Haftası Töreni Tekirdağ\'da Yapıldı

Tekirdağ'da "Engelliler Haftası" dolayısıyla tören düzenlendi.

Tekirdağ Valiliği önünde gerçekleştirilen törende Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir ve engelli dernekleri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Özdemir, burada yaptığı konuşmada, engellilerin hayatını kolaylaştırmak adına çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kurumların ve vatandaşların engelli bireylere karşı her zaman duyarlı olması gerektiğini belirten Özdemir, özel bireylerin hayatlarına dokunmanın çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesi'nde eğitim gören öğrencilerin gösterileri renkli görüntüler oluşturdu.