Engelliler için Kültürel Mirasa Erişim Eğitimi Başladı - Son Dakika
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Engelliler için Kültürel Mirasa Erişim Eğitimi Başladı

Engelliler için Kültürel Mirasa Erişim Eğitimi Başladı

TÜBA'nın düzenlediği program, engelli bireylerin kültürel mirasa erişimini geliştirmeyi amaçlıyor.

22.10.2024 17:46
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Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen "Engelli Bireyler için Kültürel Mirasa Erişim Eğitim Programı" başladı.

Engelli bireylerin kültürel mirasa erişimini geliştirmeyi amaçlayan, 5 Avrupa ülkesinden uzman ve kurumları bir araya getiren proje toplantılarına TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Başkan Danışmanı Doç. Dr. Kevser Çınar ile Dr. Mürsel Doğrul da katıldı.

TÜBA'nın, Erasmus+ programının bir parçası olarak Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen iNCLUSION ERASMUS+ KA220 HED Projesi eğitim toplantılarına, proje paydaşı olan Balkan Müze Ağı (The Balkan Museum Network-BMN) ev sahipliği yapıyor.

Açılışta konuşan Şeker, erişilebilirliğin bir ayrıcalık olmadığını, bunun temel bir insan hakkı olduğunu belirtti.

Şeker, eğitimler boyunca edinilen bilgilerin çeşitli engeli olan kişilerin kültürel içeriğe daha geniş erişimini sağlamak üzere kendi kurumlarında uygulanacağını da kaydetti.

BMN Direktörü Aida Vezic ise kültür kurumlarından miras koruyucuları ile yüksek öğretim kurumlarından öğrenciler ve personel arasındaki işbirliğinin iNCLUSION projesinin öne çıkan özelliği olduğunu, engelli bireylerin kültürel hayata katılımını sağlamak gibi ortak bir hedefe odaklandıklarını aktardı.

Programın ilk gününde Anadolu Üniversitesi'nden Engelliler Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İbrahim Diken, araştırma görevlisi Uğur Onur Günden ve Tezcan Çavuşoğlu, Otizmli Bireyler İçin Eğitim ve Gelişim Desteği Derneği'ni temsilen (SOBE) Dr. Ümit Savaş Taşkesen, öğretmenler Şerife Küçükşantürk ve Cemre Gürel proje kapsamında sunumlarını yaptı.

Birçok ülkeden ilgili kurumların katıldığı ve 25 Ekim'de sona erecek program kapsamında katılımcılar, ilgili oldukları alanlardaki deneyimlerini de paylaşacaklar.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Engelliler için Kültürel Mirasa Erişim Eğitimi Başladı - Son Dakika

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