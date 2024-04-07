Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, Polis Haftası dolayısıyla Polis Şehitliği'ni ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, özel öğrenciler, şehitlikte dua ederek mezarlara karanfil bıraktı.
Merkez eğitmenlerinden Ferda Ertuğrul, Polis Haftası dolayısıyla şehit polisleri anmaya ve minnetlerini sunmaya geldiklerini ifade etti.
Özel öğrencilerden Semih Türkoğlu da arkadaşlarıyla şehitliği ziyaret ettiklerini kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Kayseri Engelsiz Yaşam Merkezi Öğrencileri Polis Şehitliği'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ticari taksi devrildi ve sürücü yaralandı. Kazanın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Karabük Valisi Mustafa Yavuz, bayram tatili için şehre gelen ve başka şehirlere giden sürücüleri karşılayarak trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Vali Yavuz, sürücülere emniyet kemerini takmalarını ve aşırı hız yapmamalarını istedi. Ayrıca çocuklara meyve suyu, çikolata ve düdük dağıttı. Karabük'te trafik hareketliliğinin yoğun olduğunu belirten Vali Yavuz, emniyet ve jandarma teşkilatının bayram süresince tedbirlerini aldığını ve denetimlerini sürdürdüğünü söyledi. Vali Yavuz, vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını ve güvenli bir şekilde sevdiklerine kavuşmalarını beklediğini ifade etti.
Antalya'da yapılan operasyonda, sosyal medya üzerinden gümrük kaçağı sigara satışı yaptıkları belirlenen 6 şüpheli yakalandı. Aramalarda 600 paket gümrük kaçağı sigara, 50 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ve suç geliri olarak değerlendirilen para ele geçirildi.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Çorum FK, Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Geraldo'nun golüne karşılık Kocaelispor, Beridza'nın golüyle beraberliği sağladı.
Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehirler arası yollarda sıkı denetimler gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı talimatı doğrultusunda yapılan denetimlerde, trafik güvenliğine dair bilinçlendirme faaliyetleri de sürdürüldü. Ekipler, havadan trafik denetimleri, hız, emniyet kemeri ve motosiklet denetimlerini sıklaştırdı. Ayrıca, yolcu otobüslerinde seyahat eden yolculara emniyet kemeri kullanımının önemi ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri yapıldı. Denetimler bayram tatili boyunca devam edecek.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Ahlatcı Çorum FK, sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Ahlatcı Çorum FK'nın golünü Geraldo atarken, Kocaelispor'un golünü Beridze kaydetti.
Ankara'da bağımsız aday olan Lokman Cengiz, seçimlerde 224 oy alınca pusulada isminin küçük harfle yazılması nedeniyle oy kaybettiği iddiasıyla YSK'ya başvuru yaptı. Savcılığa da suç duyurusunda bulunan Cengiz "Karşıma Mansur Yavaş'ın çıkması adil değildir. Ülkem için sonuna kadar mücadele ettim. Ülkemi Amerika'ya karşı korudum ve savundum. Dış güçler tarafından ele geçirilmeye çalışıldım" dedi.