ENKA Açık Hava Tiyatrosu'nda Üç Farklı Konser

Güncel

Üç farklı konser, ENKA Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

ENKA Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, Türk halk müziği ezgilerini Batı müziği enstrümanları ve altyapısıyla düzenleyen Barabar, 22 Temmuz'da sahnede olacak.

Serkan Keskin, Taner Ölmez, Onur Aydemir, Berkay Eren, Özgür Taş, Fırat İkisivri, Sibel Altan ve Serkan Polat'tan oluşan topluluk, sevilen şarkılarına yer verecekleri bir repertuvarı seslendirecek.

Kargo ile Mor ve Ötesi gruplarıyla çeşitli albümlere imza atan Koray Candemir ve Harun Tekin ikilisinin 10 yıldır gerçekleştirdiği özel gösteri "Şakalı Akustik" 24 Temmuz'da seyirciyle buluşacak.

Doğan Duru, Güneş Duru ve Berke Özgümüş'ten oluşan, Türk rock müziğinin sevilen gruplarından Redd'in "Softcore" adlı konuklu akustik konseri ise 26 Temmuz'da gerçekleşecek.

Birsen Tezer ve Jehan Barbur'un konuk olacağı konserde, Aycan Küçüközkan, Gökhan Şahin Alpay, Barış Kerem Bahar ve Gülyar Balcı da yer alacak.