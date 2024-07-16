ENKA Açık Hava Tiyatrosu'nda Üç Farklı Konser - Son Dakika
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ENKA Açık Hava Tiyatrosu'nda Üç Farklı Konser

ENKA Sanat tarafından düzenlenen konserlerde, Barabar, Koray Candemir ve Harun Tekin ile Redd grupları sahne alacak. Barabar, Türk halk müziği ezgilerini Batı müziği enstrümanlarıyla birleştirerek sevilen şarkıları seslendirecek. Koray Candemir ve Harun Tekin'in 10 yıldır gerçekleştirdiği özel gösteri 'Şakalı Akustik' ise seyirciyle buluşacak. Redd'in 'Softcore' adlı konuklu akustik konserinde ise Birsen Tezer ve Jehan Barbur da konuk sanatçı olarak yer alacak.

16.07.2024 15:29
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Üç farklı konser, ENKA Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

ENKA Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, Türk halk müziği ezgilerini Batı müziği enstrümanları ve altyapısıyla düzenleyen Barabar, 22 Temmuz'da sahnede olacak.

Serkan Keskin, Taner Ölmez, Onur Aydemir, Berkay Eren, Özgür Taş, Fırat İkisivri, Sibel Altan ve Serkan Polat'tan oluşan topluluk, sevilen şarkılarına yer verecekleri bir repertuvarı seslendirecek.

Kargo ile Mor ve Ötesi gruplarıyla çeşitli albümlere imza atan Koray Candemir ve Harun Tekin ikilisinin 10 yıldır gerçekleştirdiği özel gösteri "Şakalı Akustik" 24 Temmuz'da seyirciyle buluşacak.

Doğan Duru, Güneş Duru ve Berke Özgümüş'ten oluşan, Türk rock müziğinin sevilen gruplarından Redd'in "Softcore" adlı konuklu akustik konseri ise 26 Temmuz'da gerçekleşecek.

Birsen Tezer ve Jehan Barbur'un konuk olacağı konserde, Aycan Küçüközkan, Gökhan Şahin Alpay, Barış Kerem Bahar ve Gülyar Balcı da yer alacak.

Kaynak: AA

Koray Candemir, Jehan Barbur, Birsen Tezer, Harun Tekin, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ENKA Açık Hava Tiyatrosu'nda Üç Farklı Konser - Son Dakika

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SON DAKİKA: ENKA Açık Hava Tiyatrosu'nda Üç Farklı Konser - Son Dakika
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