ENKA Sanat'tan Yeni Oyun: Mercaniye Çok Yaşa

ENKA Sanat, Tiyatro Hayali'nin yeni oyunu "Mercaniye Çok Yaşa"yı tiyatroseverlerle buluşturuyor.
ENKA Sanattan yapılan açıklamaya göre, Ahmet Sami Özbudak'ın kaleme aldığı oyun, 7 Nisan saat 20.30'da ENKA Oditoryumu'nda sahnelenecek.
Emrah Eren'in yönettiği oyun, izleyiciyi Osmanlı'nın son dönemlerine doğru tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. Oyunda Erdem Akakçe, Sevil Akı, Bülent Çolak, Bihter Dinçel ve Fatih Koyunoğlu rol alıyor.
"Mercaniye Çok Yaşa", Osmanlı'nın son döneminde, yüzüp yüzmeyeceği belirsiz donanma gemisi Mercaniye'nin kaptanı Asaf Kaptan'ın mücadelesi üzerinden bir devrin kapanışını ele alıyor.
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