EPDK, Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yaptı - Son Dakika
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EPDK, Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yaptı

EPDK, Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yaptı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımladı. Yapılan değişiklikle, Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği'nin 25. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 'iki' ibaresi '1,3' şeklinde değiştirildi.

25.06.2024 01:08
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(ANKARA) - EPDK'nın Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i, Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği'nin 25'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "iki" ibaresi "1,3" şeklinde değiştirildi.

Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği'nin 25'inci maddesinin ikinci fıkrası şöyle:

"Kullanıcı, ödeme bildiriminin tebliğ edildiği günü izleyen onbeş gün içerisinde bildirimde yer alan tutarı, TEİAŞ veya dağıtım şirketine öder. Ödemede gecikilen süre için 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılıAmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51'inci maddesine göre hesaplanan gecikme zammı uygulanır. İletim sistemi kullanıcıları hakkında bu oran iki kat olarak uygulanır."

Kaynak: ANKA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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