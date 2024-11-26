Epsilon S Roketinde Yangın Testi

Güncel

TOKYO, 26 Kasım (Xinhua) -- Japonya'nın Kagoshima vilayetindeki Tanegashima Uzay Merkezi'nde katı yakıtlı küçük roketi Epsilon S'nin yanma testi sırasında yangın çıktı.

Japonya'nın devlete ait televizyon kanalı NHK, Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'na (JAXA) dayandırdığı haberinde yangının salı günü saat 8.30 sularında Epsilon S roketinin ikinci kademe yanma testi sırasında meydana geldiğini bildirdi. Yaklaşık 120 saniye sürmesi planlanan test sırasında test alanında yangın çıkması nedeniyle söndürme çalışmaları başlatıldı.

Yerel polis ve itfaiye yetkilileri herhangi bir yaralanma olmadığını belirtti.

Epsilon S, an itibarıyla JAXA'nın geliştirmekte olduğu Japonya'ya ait ana roketlerden biri. Temmuz 2023'te Akita vilayetinde yapılan benzer bir yanma testi de hasarlı bir basınç kabı nedeniyle patlamayla sonuçlanmıştı.

Temmuz 2023'teki yangının eriyen bir ateşleme bileşeninin yalıtım malzemesine zarar vermesinden kaynaklandığını tespit eden JAXA, Tanegashima'daki deneme için karşı önlemler almıştı. Ajans son yangının nedenlerini değerlendiriyor.