Erbaa'da Feci Kaza: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Erbaa'da Feci Kaza: Sürücü Yaralandı

Erbaa\'da Feci Kaza: Sürücü Yaralandı
16.07.2026 16:40
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobil karşı yöne geçti, sürücüsü yaralandı. Kaza kamerada görüntülendi.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde karşı yöne geçen otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza, kameraya yansıdı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Erbaa Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. 34 VJ 5635 plakalı Yasin Koç yönetimindeki otomobil kavşağa girdiği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp karşı yöne geçti. Otomobil yol kenarındaki elektrik direğine, ardından da eski kesimhanenin güvenlik kulübesine çarparak ters döndü. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı otomobil sürücüsü ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada kaza, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Otomobil, 3. Sayfa, Güncel, Erbaa, Tokat, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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