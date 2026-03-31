Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu iki kardeş yaralandı.
N.D. (27) idaresindeki 60 AFK 564 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Karayaka beldesinde elektrik direğine çarparak devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan kardeşi G.D. (22) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Erbaa'da Kaza: İki Kardeş Yaralandı - Son Dakika
