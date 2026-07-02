Erbaa\'da Köpek Demir Kapıya Sıkıştı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde demir kapıya sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Meşe Sokak'ta meydana geldi. Dışarıdan köpek sesi geldiğini duyan Fatih Konyar, sesin geldiği yeri kontrol ettiği sırada bir köpeğin apartmanın girişindeki demir kapıya sıkıştığını fark etti. Kendi imkanlarıyla köpeği yerinden çıkartamayan Konyar, durumu Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 15 dakikalık çalışmanın ardından demir kapıya sıkışan köpek kurtarıldı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Kurtarılan kopek yapılan kontrollerin ardından salıverildi.

Haber: İbrahim UĞUR/TOKAT-DHA