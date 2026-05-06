Erbaa\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 14 Gözaltı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ruhsatsız silah operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan saha çalışmalarında, ruhsatsız silah bulundurduğu ve silah ticareti yaptığı değerlendirilen, 14 şahsın ikametleri ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Aramada, 6 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 15 şarjör, ?3 ruhsatsız av tüfeği, ?2 kurusıkı tabanca, ?670 fişek ve ?20 bin 400 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Operasyonda polis ekipleri 14 şüpheliyi gözaltına aldı.