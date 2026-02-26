Erbaa\'da Tarım Aletleri Çalındı, 6 Şüpheli Yakalandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bağ evinden tarım aletlerinin çalınmasıyla ilgili 6 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Karayaka beldesinde E.B'ye ait bağ evinden tarım aletleri çalındı. B.K, M.B, S.Ö, S.T. ve E.D. çaldıkları motoru satmak üzere S.G.'ye getirdi.

E.B, bağ evindeki tarım aletlerinin çalındığını fark edince durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, olayla ilgili 6 zanlıyı yakaladı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Çalınan tarım aletleri E.B'ye teslim edildi.