Erbakan, 14. Yılında Anıldı

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(ANKARA) - Milli Görüş lideri ve 54'üncü Hükümetin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan, ölümünün 14'üncü yıldönümü dolayısıyla Ankara'da düzenlenen "Erbakan; Gençlik ve Heyecan" etkinliği ile anıldı. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Erbakan hocamızın açtığı yolda, onun öğrettiği heyecanla ve her zaman sahip çıktığı gençliğimizle, yaşanabilir bir Türkiye'yi, yeniden büyük Türkiye'yi ve yeni bir dünyayı kurmaktır. Biz buradayız ve varız! Yalın ayaklarıyla bir dilim ekmek için çöp arabasının arkasından koşmak zorunda kalan çocuk için varız. Gazze'de mazlum için varız! Doğu Türkistanlı yetim için varız! Evine ekmek götürmeyen baba, tenceresi kaynamayan anne için varız! Bir buradayız, varız ve heyecanlıyız." diye konuştu.

Saadet Partisi, Milli Görüş lideri ve 54'üncü Hükümetin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın ölümünün 14'üncü yıldönümü dolayısıyla Ankara'da anma programı düzenledi. "Erbakan; Gençlik ve Heyecan" başlığıyla düzenlenen program Ankara Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programa başta Türkiye olmak üzere İslam Coğrafyası ve D-8 ülkelerinden çok sayıda STK, yabancı misyon üyeleri, ilim adamı ve Erbakan sevdalıları katıldı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Temel Karamollaoğlu ve çok sayıda partili de katılım sağladı.

Program, İstiklal Marşı ve Kur'an Kerim Tilaveti ile başladı. Programda, Erbakan'ın hayatı ve mücadelesini anlatan video gösterimleri yer aldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Erbakan Haftası" kapsamında düzenlenen anma programında merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı andı. Arıkan, konuşmasında Erbakan'ın siyasi mücadelesine, gençliğe verdiği öneme ve Türkiye'nin geleceği için bıraktığı mirasa vurgu yaptı.

"Erbakan, bir ümmetin umudu oldu"

Anma programında yaptığı konuşmada Arıkan, Erbakan'ın sadece bir siyasetçi değil, bir milletin ruhunu dokuyan, inanç ve azimle yoğrulmuş bir dava insanı olduğunu söyledi. "O, memleket için ibadet eder gibi çalıştı. Adaletin terazisini yeniden kurmayı, Müslümanların birlik olup ayağa kalkabileceğini bize o öğretti" ifadelerini kullandı.

Erbakan'ın öngörülerinin bugün hala geçerliliğini koruduğunu belirten Arıkan, "Bugün yaşadığımız ekonomik sıkıntılardan Gazze'de yaşanan soykırıma kadar her konuda yıllar önce uyarılarda bulunmuştu. Onun açtığı yolda yürümeye devam edeceğiz" dedi.

"Milli Görüş gençlerin omuzlarında yükselmeye devam edecek"

Bu yılki Erbakan Haftası'nın temasının "Erbakan, Gençlik ve Heyecan" olarak belirlendiğini hatırlatan Arıkan, gençliğin tarih boyunca toplumsal dönüşümlerde büyük rol oynadığını vurguladı. "Tarih boyunca nice zaferler, imanlı ve inançlı gençlerin omuzlarında yükseldi. Milli Görüş de gençlerin omuzlarında yükselmeye devam edecek" diye konuştu.

Konuşmasında, Saadet Partisi Gençlik Kolları'nda gerçekleşen bayrak değişimine de değinen Arıkan, önceki başkan Ömer Faruk Çağrıcı'ya teşekkür ederek, yeni başkan Haldun Pekdemir'e başarılar diledi.

"Gerçek güç, madde değil, manadır"

Arıkan, Erbakan'ın "Bir milletin asıl gücü topu, tankı, tüfeği değil, imanlı ve inançlı gençleridir" sözünü hatırlatarak, gerçek gücün maddi varlıklardan ziyade maneviyat ve inançtan geldiğini söyledi. "İmanlı gençler, sadece cephede değil; bilimde, sanatta, siyasette de ülkesini ileriye taşır. Erbakan Hocamızın en büyük mirası bu heyecandır, biz de bu mirasa sahip çıkacağız" dedi.

Yeni nesil siyaset vurgusu

Arıkan, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Değerli dava kardeşlerim, 2024'te Yeni Nesil Siyasetin işaret fişeğini vermiştik. Bizim Yeni Nesil Siyaset söylemimizin üç temel ilkesi var: Temiz bir dil, Hakkaniyet ve Önce İnsan! İnsanları birbirine düşüren, nefret ve düşmanlık dilinden ülke artık yoruldu. Kutuplaşma kısa vadede size oy getirebilir. Ancak uzun vadede toplumsal barışı dinamitleyerek ülke için bir beka sorununa dönüşür. Hakkaniyet, doğruya doğru yanlışa yanlış demeyi gerektirir. Dünyanın en iyi işini de yapsanız teşekkür etmeyiz diyen bir muhalefet anlayışı bizim kitabımızda yazmaz. Zaten en etkili muhalefet doğrular üzerine bina edilendir. Diğerinin ömrü yatsıya kadardır! Ciddiyetinizi de kaybedersiniz.

Yeni Nesil Siyaset sadece insan için var. Milletimiz için var. 'Yeni Nesil Siyasetin arka planında ne var?' Açıklayayım: İnancı, aklı, bilimi, vicdanı ve adaleti bir potada eritme zorunluluğu var. 'Yeniden Büyük Türkiye' ve 'Adil Düzen' hedefini canlı tutmak var. İnsanı, emeği ve kaynakları sömüren kapitalist anlayışa karşı, paylaşımı ve dayanışmayı savunmak var. Ayrımcılığı körükleyen ideolojilere karşı 'ümmet bilincini' diri tutmak var. Aile yapısını tehdit eden politikalar karşısında 'önce ahlak ve maneviyat' düsturuyla duruş sergilemek var. Yani, Yeni Nesil Siyaset demek, Milli Görüş'ün idealleri demektir. 2025'te, SAADET 5.0 demektir. Ülkemize, milletimize, memleketimize hayırlı olsun!

Değerli misafirler, işte karşımızda; canıyla, malıyla cihad etmiş Mücahid bir lider, 55 yıllık tertemiz bir mücadele, çelikleşmiş kadrolar, imanlı ve inançlı evlatlar var. Bundan sonra ilk hedefimiz; Erbakan hocamızın açtığı yolda, onun öğrettiği heyecanla ve her zaman sahip çıktığı gençliğimizle, yaşanabilir bir Türkiye'yi, yeniden büyük Türkiye'yi ve yeni bir dünyayı kurmaktır.

Biz buradayız ve varız! Yalın ayaklarıyla bir dilim ekmek için çöp arabasının arkasından koşmak zorunda kalan çocuk için varız. Gazze'de mazlum için varız! Doğu Türkistanlı yetim için varız! Evine ekmek götürmeyen baba, tenceresi kaynamayan anne için varız! Bir buradayız, varız ve heyecanlıyız.

14 yıl önce rahmet-i rahmana uğurladığımız Erbakan hocamızı rahmet, minnet ve özlemle anıyorum. Hocam, biz buradayız! Emanetin emanetimizdir. Heyecanın, heyecanımızdır. Davan, davamızdır. Yolun, yolumuzdur. Allah senden razı olsun. Mekanın cennet olsun."