Erbakan: Borsa'daki çöküş liyakatsizliğin eseri ağır bir dolandırıcılık vakasıdır - Son Dakika
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Erbakan: Borsa'daki çöküş liyakatsizliğin eseri ağır bir dolandırıcılık vakasıdır

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Erbakan: Borsa\'daki çöküş liyakatsizliğin eseri ağır bir dolandırıcılık vakasıdır
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Borsa İstanbul'da yaşanan büyük çöküşün 'piyasa dalgalanması' değil liyakatsizliğin eseri ağır bir dolandırıcılık vakası olduğunu söyledi.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, " Borsa İstanbul'da yaşanan büyük çöküş, bir 'iş kazası' veya 'piyasa dalgalanması' değil; göz göre göre gelen, doyumsuzluğun, denetimsizliğin ve liyakatsizliğin eseri olan çok ağır bir dolandırıcılık vakasıdır. Yıllardır kuruş kuruş biriktirdiklerini devletin kurduğu sisteme emanet eden milyonlarca küçük tasarruf sahibi, Borsa'daki büyük çöküşün ardından bugün gözyaşlarını biriktiriyor" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabında, piyasalarda yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Erbakan açıklamasında, şunları kaydetti:

"Dün, Borsa İstanbul'da yaşanan büyük çöküş, bir 'iş kazası' veya 'piyasa dalgalanması' değil; göz göre göre gelen, doyumsuzluğun, denetimsizliğin ve liyakatsizliğin eseri olan çok ağır bir dolandırıcılık vakasıdır. Yıllardır kuruş kuruş biriktirdiklerini devletin kurduğu sisteme emanet eden milyonlarca küçük tasarruf sahibi, Borsa'daki büyük çöküşün ardından bugün gözyaşlarını biriktiriyor. Yazık, günah değil mi? Şimdi bu kirli oyunu tezgahlayan failleri bulmak için soruyoruz: S&P ve MSCI gibi uluslararası kuruluşların, aylar öncesinden Türkiye'ye yaptığı açık uyarılar neden kulak ardı edildi? Hiçbir ekonomik dayanağı, üretimi ve karşılığı olmayan şirketlerin halka arz değerlerinin 80-100 katına çıkmasına kimler, hangi menfaatler karşılığında göz yumdu? Türkiye'nin, 50 yıllık, dişiyle tırnağıyla büyümüş köklü sanayi şirketlerinin ulaştığı değere, birkaç ayda ulaşan içi boş şirketlere kim onay verdi, kim teşvik etti, kimler göz yumdu? Fon şirketlerinin, sahip oldukları tasarruf finansmanı şirketlerinden borçlanabilmelerinin önünü kim açtı? Yıllar öncesinde mevzuata konulan 'inançlı mülkiyet esası' kavramını, hangi fonların çiğnemesine müsaade edildi? ?Küçük yatırımcı bu enkazın altında can çekişirken, yaklaşan kaosu önceden haber alıp sermayesini kurtaran siyasetçi ve bürokratlar var mıdır? Mutlaka vardır, bunlar kimlerdir? Sosyal medyada dolaşıma sokulan ve borsa çöküşünün tüm faturasını, küçük yatırımcının kar iştahına kesmeye çalışan ahlaksız algı operasyonları ile kaostan önce gemiyi terk eden fareler arasındaki bağlar ortaya çıkarılacak mıdır?

Borsadaki tarihi çöküş; küresel finans otoritelerinin bağıra bağıra yaptığı uyarıları duymayan, kendi bildiğini okuyan kontrolsüz, denetimsiz, doyumsuz ve işbirlikçi bir oyunun eseridir. Türkiye'nin kaynakları, imtiyazlı zümrelerin oyun ve sömürü alanına çevrilmiştir. Bu büyük suistimalin hesabı yargı önünde mutlaka sorulmalıdır. Bu organize dolandırıcılığın hesabını hukuk sormayacaksa kim soracaktır? Açıkça söylüyorum; siz sormazsanız biz soracağız. Yeniden Refah Partisi olarak; bu ağır suistimalin üzerinin kapatılmasına ve sorumluların adaletten kaçmasına müsaade etmeyeceğiz, rıza göstermeyeceğiz, izin vermeyeceğiz. 16 Eylül 2026 tarihini not alıyoruz. İktidarımızda, bu günü yaşatan suistimalcilerden ve işbirlikçilerinden hukuk önünde hesap soracağız."

Kaynak: ANKA
DolandırıcılıkBorsa İstanbulFatih ErbakanEkonomiFinansGüncelRefahBorsaSon Dakika

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