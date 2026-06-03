Erbakan'dan Kazaya Geçmiş Olsun Mesajı - Son Dakika
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Erbakan'dan Kazaya Geçmiş Olsun Mesajı

03.06.2026 21:16
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Fatih Erbakan, Tekke beldesinde kaza geçiren Osman Gezgin ve heyetine geçmiş olsun dileklerinizi iletti.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gümüşhane'nin Tekke beldesine giderken trafik kazası geçiren Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Osman Gezgin ve beraberindeki heyet için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ara seçimlerin gerçekleştirileceği Gümüşhane'ye bağlı Tekke beldemize seyahat etmekte olan Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Osman Gezgin ve beraberindeki heyetin trafik kazası geçirdiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Osman Gezgin başkanımıza ve heyetimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Fatih Erbakan, Osman Gezgin, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erbakan'dan Kazaya Geçmiş Olsun Mesajı - Son Dakika

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