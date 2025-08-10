Erbaş'tan Balıkesir Depremi İçin Geçmiş Olsun Mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Balıkesir'de meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Erbaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:
"Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Cenab-ı Hak aziz milletimizi ve tüm insanlığı her türlü afet ve felaketlerden muhafaza eylesin."
