Irak'ın Erbil kentinde 70 yaşındaki Türkmen antikacı Halis Yunus, 16 yaşındayken başladığı ve yaklaşık 55 yıldır büyük bir tutkuyla devam ettirdiği antikacılık mesleği kapsamında Osmanlıdan kalma 5 bin el yazma ve basılı kitabı büyük bir özenle elinde muhafaza ediyor.

Kent merkezindeki tarihi Erbil kalesinin yakınındaki antika dükkanı, Osmanlı döneminden kalma kitaplar, el yazması Kur'an-ı Kerim'ler, Türkçe dahil birçok dilde taş plaklar ve ipek halılar gibi çok sayıda tarihi eşya ile müşterilerini adeta geçmişte bir yolculuğa çıkarıyor.

"Halis Antika Müzesi" olarak bilinen iki katlı dükkanda, tarihi 7 yüzyıl öncesine kadar giden türlü eşyalar bulunuyor.

Erbil'in tarihi kalesinde 1956 yılında Türkmen bir ailenin evladı olarak dünyaya gelen ve hayatının neredeyse tamamını burada geçiren antika dükkanının sahibi Halis Yunus, işi nedeniyle çevresinde "Halis Antik" olarak da tanınıyor.

Yunus, çocukluk yıllarından itibaren kalenin tarihi dokusundan, eski evlerinden ve geçmişin izlerini taşıyan yapılardan etkilendi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Yunus, doğup büyüdüğü tarihi Erbil kalesindeki büyük ve sarayları andıran tarihi ev ve yapıların kendisinde tarihi eserlere yönelik merak uyandırdığını belirtti.

Henüz çocuk yaşlarda eski eşyaları biriktirmeye başladığını aktaran Yunus, yaklaşık 55 yıldır el dokuması halılar, eski fotoğraflar, tarihi paralar ve pulları topladığını söyledi.

Koleksiyonunda 5 bin Osmanlıca kitap var

Yıllar içinde koleksiyonunu giderek genişlettiğini belirten Yunus, en dikkat çekici birikimlerinden birinin yaklaşık 5 bin ciltlik Osmanlıca basılı ve el yazması kitap koleksiyonu olduğunu bildirdi.

El yazması eserlerle matbu kitapları birbirinden ayırarak muhafaza ettiğini anlatan Yunus, Osmanlı dönemine ait eserleri evindeki özel kütüphanesinde koruduğunu dile getirdi.

Söz konusu kitapların Osmanlı döneminin tarihi, edebi ve kültürel birikimini yansıttığını dile getiren Yunus, koleksiyonunda Nesimi ve Bağdadi gibi şairlerin eserleri ile folklorik kaynakların da bulunduğunu aktardı.

Yunus, biriktirdiği eserleri yalnızca kişisel bir merakın sonucu olarak değil, Erbil'in tarihi ve kültürel hafızasının korunmasına yönelik bir çaba olarak gördüğünü ifade etti.

Özellikle Osmanlıca eserleri toplamak için Irak'ın her yerini gezdi

Yıllardır koruduğu binlerce Osmanlıca kitap için ülkenin her yerini gezdiğini bildiren Yunus, özellikle Saddan döneminde okunması yasak olan bu kitapların toplanmasının bir risk olduğunu belirtti.

Bu tür kitapların özellikle Bağdat ve Kerkük'te bulunduğuna dikkat çeken Yunus, şöyle devam etti:

"Osmanlıca kitapları toplamak kolay olmadı. Irak'ın her yerini dolaştım ve topladım. Bu kitapları en çok Bağdat ve Kerkük'te buldum." dedi.

Yunus, bu kitaplar sayesinde Osmanlı dönemindeki Irak'ın sosyal hayatı, kültürü, yaşantısı ve dini kültürünü öğrendiğini anlattı.

Bu kitapların Osmanlı döneminin tarihi, edebi ve kültürel birikimi için önemli bir kaynak niteliği taşıdığını vurgulayan Yunus, koleksiyonu sayesinde tam Osmanlı dönemini yaşadığını hissettiğini söyledi.

Kitaplar 100-300 yıllık bir geçmişi taşıyor

Osmanlı döneminden kalma kitapların geçmişinin 100 yıldan başlayıp 300 yıla kadar uzandığını belirten Yunus, bu eserlerin o dönemlerin edebiyatını, düşünce dünyasını ve kültürel yaşamını yansıttığını ifade etti.

Bu kitaplar sayesinde kendisini zaman tünelinde bulduğunu anlatan Yunus, "Bu alana belki bir hevesle başladım ama daha sonra bu benim hayatımın bir parçası haline geldi. Bu kitaplar yalnızca okunmak için değil, geçmişin kültürel birikimini ve tarihi hafızasını gelecek kuşaklara taşımak açısından da önemli." ifadelerini kullandı.