Erbil'de Patlama: İHA Saldırısı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erbil'de Patlama: İHA Saldırısı

17.03.2026 01:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erbil Havalimanı yakınında bir İHA düştü, hava savunma sistemleri devreye girdi. Saldırılar artıyor.

ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınlarında şiddetli patlama sesi duyuldu, etkisiz hale getirilen bir kamikaze insansız hava aracı (İHA) bir alışveriş merkezinin yakındaki yerleşim yerine düştü.

Erbil'e kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlenmesinin ardından hava savunma sistemleri faaliyete geçti.

Peş peşe patlama sesleri duyulan kentte etkisiz hale getirilen İHA'nın parçaları bir AVM yakınındaki yerleşim yerine düştü.

Bayram öncesi alışveriş nedeniyle Erbil'de söz konusu AVM'nin çevresi de kalabalıktı.

Olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Eski Irak Dışişleri Bakanı ve Irak Kürdistan Demokrat Partisi Politbüro Üyesi Hoşyar Zebari, ABD merkezli X sosyal medya platformundan Irak'taki saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Zebari, "Bu gece Bağdat'taki El Reşid Oteli, Bağdat Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliği ve Bağdat Uluslararası Havalimanı'ndaki Victory Üssü ile Erbil'e yönelik saldırılar, Iraklı milislerin çatışmayı genişletmek ve ülkeyi mevcut askeri çatışmanın içine tamamen çekmek amacıyla topyekün bir savaş başlattığı anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erbil'de Patlama: İHA Saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaşta 17. gün İran’dan Trump’a meydan okuma: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi’ne getirsin Savaşta 17. gün! İran'dan Trump'a meydan okuma: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi'ne getirsin
Suudi Arabistan 19 İHA’yı İmha Etti Suudi Arabistan 19 İHA'yı İmha Etti
Trump NATO’yu açık açık tehdit etti: Çok kötü sonuçları olur Trump NATO'yu açık açık tehdit etti: Çok kötü sonuçları olur
Küçükçekmece’de kanser hastası adam ölü bulundu Küçükçekmece'de kanser hastası adam ölü bulundu
2026 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu 2026 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
Çin’den ABD’ye tarihi rest 26 savaş uçağı ve 7 savaş gemisiyle gövde gösterisi Çin'den ABD'ye tarihi rest! 26 savaş uçağı ve 7 savaş gemisiyle gövde gösterisi

23:47
Hint Okyanusu’ndan ölen İranlı denizciler son yolculuklarına uğurlanıyor
Hint Okyanusu'ndan ölen İranlı denizciler son yolculuklarına uğurlanıyor
23:39
Trump: İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir
Trump: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir
22:37
Hizbullah, İsrail’i roketlerle vurdu
Hizbullah, İsrail'i roketlerle vurdu
22:09
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama kararı
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama kararı
21:19
Pakistan’dan Afganistan’ın başkenti Kabil’e hava saldırısı
Pakistan'dan Afganistan'ın başkenti Kabil'e hava saldırısı
21:16
Irak’taki petrol sahasına İHA saldırısı Büyük panik kameralarda
Irak'taki petrol sahasına İHA saldırısı! Büyük panik kameralarda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
SON DAKİKA: Erbil'de Patlama: İHA Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.