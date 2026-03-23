Erbil Havalimanı'nda İHA Saldırısı

ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı yakınlarında art arda patlama seslerin duyuldu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Uluslararası Erbil Havalimanı yakınlarında kamikaze insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlendi.

Hava savunma sistemlerinin faaliyete geçtiği bölgede peş peşe patlama sesleri duyuldu.

Saldırıda kullanılan İHA'ların hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği ve herhangi bir isabet olmadığı ifade edildi.

Olaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.