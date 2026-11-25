Erciş Kaymakamlığı, ilçedeki hanelere kömür dağıtmaya başladı.

Erciş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca merkez ve kırsal mahallelerde yürütülen çalışma kapsamında kömürler tırlarla dağıtım merkezlerine getiriliyor, buradan kamyonetlerle vatandaşların evlerine ulaştırılıyor.

Vefa Destek ekipleri de kış hazırlıkları kapsamında yaşlı ve engelli vatandaşlara destek oluyor. Ekipler, evlere götürülen odunları kırarak sobada yakılmaya hazır hale getiriyor.

Vakıf Müdürü Özkan Yılmazer, kış mevsiminin yaklaşmasıyla vatandaşların ısınma ihtiyacını karşılamak amacıyla kömür dağıtımına başladıklarını söyledi.

Muhtaçlık kriterlerine göre belirlenen ailelere ulaştırılmak üzere kömürün dağıtımını gerçekleştireceklerini belirten Yılmazer, şunları kaydetti:

"Bizim için önemli olan vatandaşlarımızın kış aylarını daha sıcak, huzurlu geçirmeleridir. Sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak devletimizin şefkat elini her haneye ulaştırmayı amaçlıyoruz. Vatandaşlarımızın yalnız olmadıklarını hissettirmek, onların ihtiyaçlarına devletimizin imkanları ölçüsünde çözüm üretmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temennimiz ilçemizdeki bütün ailelerin kışı güvenli ve sıcak bir ortamda geçirmeleridir."

Yukarıışıklı Köyü'nde yaşayan Muzaffer Akgül de "Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Kapımıza kadar, evimize kadar kömürümüzü getiriyorlar." dedi.