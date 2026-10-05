Erciş'te ana sınıfı öğrencilerine yönelik etkinlikte şehit itfaiyeciler anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erciş'te ana sınıfı öğrencilerine yönelik etkinlikte şehit itfaiyeciler anıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erciş\'te ana sınıfı öğrencilerine yönelik etkinlikte şehit itfaiyeciler anıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Erciş ilçesinde anasınıfı öğrencilerine yönelik düzenlenen etkinlikte, görevi başında şehit olan itfaiye erleri anıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde anasınıfı öğrencilerine yönelik düzenlenen etkinlikte, görevi başında şehit olan itfaiye erleri anıldı.

İlçede faaliyet gösteren bir anaokulunun öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında İtfaiye Grup Amirliğini ziyaret etti.

Amirlikte düzenlenen etkinlikte öğrencilere, ekiplerin kullandığı malzeme, ekipman ve araçlar tanıtıldı, yardım çağrısının nasıl yapılacağı uygulamalı olarak gösterildi.

Şehit itfaiyecilerin anıldığı etkinlikte, öğrenciler itfaiye erlerine Türk bayrağı, çiçek ve şehit itfaiyecilerin fotoğraflarını hediye etti.

İtfaiye Amiri Abdülmelik Bülbül, öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şehit meslektaşlarının fotoğraflarını görünce duygulandıklarının belirten Bülbül, "Gerçekleştirdiğimiz etkinlikler kapsamında çocuklarımıza 112 Acil Çağrı Merkezini hangi durumlarda ve nasıl arayabilceklerini öğrettik. Görevi başında şehit olan itfaiye erlerimizi anarak bugüne anlam katmak istedik. Emek veren öğretmenlerime, burada bulunan kıymetli itfaiye erlerimize, çocuklarımıza çok teşekkür ederiz. Amacımız vatanımıza emek veren, acil durumlarda bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan itfaiye erlerimizi anmak." dedi.

Kaynak: AA
GüvenlikİtfaiyeGüncelErcişVanSon Dakika

Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
TFF’de koltuk için sürpriz isim Hacıosmanoğlu’nun yerine o gelecek TFF'de koltuk için sürpriz isim! Hacıosmanoğlu'nun yerine o gelecek
Enflasyon rakamları belli oldu Enflasyon rakamları belli oldu
İspanya sandığa gidiyor Sánchez parlamentoyu feshetti İspanya sandığa gidiyor! Sánchez parlamentoyu feshetti
Türk voleybolcu bir anda dünya gündemine oturdu Herkes onu konuşuyor Türk voleybolcu bir anda dünya gündemine oturdu! Herkes onu konuşuyor
Fenerbahçe’ye Greenwood şoku O tekmenin bedeli çok ağır olabilir Fenerbahçe'ye Greenwood şoku! O tekmenin bedeli çok ağır olabilir
14:00
Moskova’dan film gibi görüntüler Ukrayna dronuna omuzdan atılan füze ile vuruldu
Moskova'dan film gibi görüntüler! Ukrayna dronuna omuzdan atılan füze ile vuruldu
13:51
Fred’den bomba Jhon Duran itirafı: Ben zaten zenginim diyerek...
Fred'den bomba Jhon Duran itirafı: Ben zaten zenginim diyerek...
13:15
Lamine Yamal’ın berberi tıraşa öyle bir geldi ki görenler hayret etti
Lamine Yamal'ın berberi tıraşa öyle bir geldi ki görenler hayret etti
12:59
İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye’den tepki gecikmedi
İsrail sınırımızda kepçeleri yeniden çalıştırdı, Türkiye'den tepki gecikmedi
12:51
MASAK raporu ortaya çıktı Yasin Kol’un hesabına giren para akıllara zarar
MASAK raporu ortaya çıktı! Yasin Kol'un hesabına giren para akıllara zarar
12:42
Rüşvet anının görüntüsü Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline
Rüşvet anının görüntüsü! Hakim de bunu yaparsa vay memleketin haline
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 14:09:02. #7.13#
SON DAKİKA: Erciş'te ana sınıfı öğrencilerine yönelik etkinlikte şehit itfaiyeciler anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei