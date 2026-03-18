Erciş'te İyilik Nöbeti Projesi

18.03.2026 10:56
Öğrenciler, jandarma ve polis ekiplerine ramazan dolayısıyla hurma ve içecek ikram etti.

Van'ın Erciş ilçesinde bir grup öğrenci, "İyilik Nöbeti Projesi" kapsamında, jandarma ve polis ekiplerine hurma ve içecek ikramında bulundu.

Karakoyunlu Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla "İyilik Nöbeti Projesi"ni başlattı.

Proje kapsamında bir araya gelen bir grup öğrenci, görev başındaki jandarma ve polislere hurma ve içecek ikram etti.

Öğretmen Eşref Demirci, paylaşmanın, birlik ve beraberliğin ne kadar kıymetli olduğunu göstermek istediklerini söyledi.

Öğrenci Adil Metehan Ayyıldız da ramazanın önemini ve birliğini hatırlatmak amacıyla Kızılaydan temin ettikleri hurma ve soğuk içecekleri iftar öncesi dağıttıklarını belirtti.

Ayyıldız "Projedeki amacımız ramazanın önemini, birliğini ve kıymetini göstermekti. Tüm ülkemizin ve aziz milletimizin ramazanının hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

