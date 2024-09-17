Erciyes Dağı'na Tırmanma Geleneği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erciyes Dağı'na Tırmanma Geleneği

Erciyes Dağı\'na Tırmanma Geleneği

Kayseri'de başlayan Erciyes Dağı tırmanışı, her yıl binlerce dağcıyı zirveye çekiyor.

17.09.2024 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de 1924'te Miralay (Albay) Cemil Cahit Toydemir'in 8 kişilik ekiple başlattığı Erciyes Dağı tırmanışı, her yıl yüzlerce dağcı tarafından sürdürülüyor.

Toydemir'in 8 kişilik ekiple Erciyes'e tırmanması, Türkiye'deki dağcılık etkinliklerinin başlangıcı olarak da kabul ediliyor.

Yıl boyunca hem bireysel hem de farklı gruplar halinde yaklaşık 3 bin dağcı, Erciyes'in 3 bin 917 rakımlı zirvesine profesyonel rehberler eşliğinde 12 kilometrelik yolu geçerek tırmanıyor.

Doğaseverler, 2 bin 800 rakımlı dağ evinde konakladıktan sonra akşam saatlerinde zorlu ve adrenalin dolu tırmanışlarına başlıyor.

Katılımcılar, yaklaşık 6 saatlik yürüyüşün ardından güneşin doğuşunu Erciyes'in zirvesinde izliyor.

Dağcılar, zirvede geçirdikleri 1 saatlik zaman diliminde fotoğraf çekip, zirve defterini imzaladıktan sonra 11 saat süren yürüyüşlerini Tekir Yaylası'na inerek tamamlıyor.

Aşık: "Türkiye bu konuda çok zengin"

Tırmanışa Nevşehir'den katılan doktor Onur Aşık, AA muhabirine, Erciyes'in zirvesine çıkma hayalini babasıyla gerçekleştirdiğini söyledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ yönetiminde Tekir bölgesinde toplanan grupla zorlu tırmanışı gerçekleştirdikleri için mutlu olduğunu dile getiren Aşık, zirveye çıktıktan sonra izlediği manzaranın yorgunluğuna değdiğini anlattı.

Manzaranın yanında iklim ve havasının da Erciyes'e değer kattığını vurgulayan Aşık, herkesi zirve tırmanışı için Kayseri'ye davet etti.

Erciyes'in dağcılık için önemli bir merkez olduğunu belirten Aşık, şunları kaydetti:

"Miralay Cemil Cahit Toydemir, Erciyes'in zirvesine çıkarak Türkiye'de dağcılığı başlatıyor. Açtığı bazı rotalar var. Biz de onun açtığı bir rotayı kullandık. Dağcılık, Türkiye'de kısır kalmış bir konu ama önünün açık olduğunu düşünüyorum. Umarız genç arkadaşlar da bu tarz etkinliklerle Anadolu'daki zirvelere tırmanır. Türkiye bu konuda çok zengin. Birçok zirve var. Onların da bu zenginliği değerlendirmesini öneririm."

İstanbul'da yaşayan ve Erciyes'in zirvesine tırmanmak için gelen sağlık memuru Ali İhsan Taş ise dağ bisiklet sporuyla ilgilendiğini belirtti.

Farklı yarışlara katıldığını ve Trabzon'daki bir etkinlikten sonra zirveye tırmanmak için Erciyes'e geldiğini ifade eden Taş, güzel bir ekiple 3 bin 917 rakımlı zirveye çıktıklarını dile getirdi.

Zirvede Erciyes Dağı'na 1924 yılında ekibiyle tırmanan Miralay Cemil Cahit Toydemir adına yapılan anıtı da gördüğünü ifade eden Taş, dağcılık için başlattığı hareket nedeniyle kendisine şükran duyduğunu ifade etti.

Taş, dağların her zaman güzel olduğunu ve zirvede farklı duygular hissettiğini sözlerine ekledi.???????

Kaynak: AA

Etkinlikler, Cemil Cahit, kayseri, Erciyes, Güncel, Yaşam, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erciyes Dağı'na Tırmanma Geleneği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:57 THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı
01:06 Lübnan’da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia
23:44 Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü İşte İsrail’in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü? İşte İsrail'in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo
20:42 Nevzat Bahtiyar’ın evinde hareketlilik Cinayeti çözecek deliller mi bulundu Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?
14:50 Narin Güran’ın ölüm nedeni kesinleşti Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış
10:18 Manisa’da vahşet Bacakları kesilmiş halde bulundu Manisa'da vahşet! Bacakları kesilmiş halde bulundu
10:11 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu’ndan yardım talep etti 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu'ndan yardım talep etti
10:10 Sedat Şahin’in ’yeğeni’ Yunanistan’da yakayı ele verdi Sedat Şahin'in 'yeğeni' Yunanistan'da yakayı ele verdi
10:06 Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı
10:02 Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü
09:57 Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti
09:50 Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi
09:44 Bu kavga çok su kaldırır Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel’e 72 saat süre verdi Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi
09:30 Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 02:54:20. #1.13#
SON DAKİKA: Erciyes Dağı'na Tırmanma Geleneği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement