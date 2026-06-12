Erciyes'te Organsal Sağlık Sempozyumu

Aslı Gublalah:

organ bağışı konusu her hafta başka bir açıdan tartışılıyo artık yeter be hep aynı şeyler konuşuyo herkez bunu zaten biliyo ama yine de oranlar yükselmiyo işte bunun yerine halk neden organ bağışından çekinli halkın kültürel yapısını anlamaya çalışsalar daha iyi olmaz mı