Erciyes'te Organsal Sağlık Sempozyumu - Son Dakika
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Erciyes'te Organsal Sağlık Sempozyumu

12.06.2026 10:38
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Erciyes Üniversitesi'nde 'Beyin Ölümü ve Donör Bakımı' sempozyumu yapıldı, organ bağışı vurgulandı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesince "Beyin Ölümü Tanısı ve Donör Bakımında Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu" gerçekleştirildi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tıp Fakültesi Dekanlığı, ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimliği, İl Sağlık Müdürlüğü ve Organ Nakli Hizmetleri Adana Bölge Koordinasyon Merkezinin işbirliğiyle ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekim Yardımcısı ve Beyin Ölümü Kurul Başkanı Doç. Dr. Şahin Temel'in organize ettiği sempozyum, Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Derslikleri'nde yapıldı.

Açılışta konuşan Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Baykan, ülkemizde organ nakli alanında önemli başarılar elde edildiğini ancak organ bağışı oranlarının halen istenilen seviyeye ulaşamadığını ifade etti.

Organ bağışı gerçekleşmiş olsa dahi çeşitli tıbbi nedenlerle bazı organların nakil sürecinde değerlendirilemediğine dikkati çeken Baykan, bu tür bilimsel toplantıların sağlık çalışanlarının bilgi düzeyini artırarak organ bağışı farkındalığının geliştirilmesine önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

Alanında uzman akademisyenlerin ve hekimlerin bilgi ve deneyimlerini paylaştığı programda, farklı başlıklarda sunumlar gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Beyin Ölümü, Etkinlik, Erciyes, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erciyes'te Organsal Sağlık Sempozyumu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Tuğba Arslan Tuğba Arslan:
    ben kendi deneyimim olmuş vardı gençliğimde böyle bir sempozyumda bulundum ve o zaman organ bağışının ne kadar önemli olduğunu öğrenmiştim tabii o günden bu güne de belki biraz değişti 0 0 Yanıtla
  • Aslı Gublalah Aslı Gublalah:
    organ bağışı konusu her hafta başka bir açıdan tartışılıyo artık yeter be hep aynı şeyler konuşuyo herkez bunu zaten biliyo ama yine de oranlar yükselmiyo işte bunun yerine halk neden organ bağışından çekinli halkın kültürel yapısını anlamaya çalışsalar daha iyi olmaz mı 0 0 Yanıtla
  • Elif Coban Elif Coban:
    eskiden böyle sempozyumlar çok yapılmıyordu hani şimdi farkındalık arttı da halk hala organ bağışına pek sıcak bakmıyo gibi geliyo bana yani bilim adamları ne kadar çalışsa da insanlar yine de tereddüt ediyo 0 0 Yanıtla
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