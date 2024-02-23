Erciyes\'te Pist Güvenliği Timi Kayakseverlere Güven Veriyor

İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te kış sezonunda yaşanan yaralanma olaylarına anında müdahale edilmesi amacıyla kurulan pist güvenliği timi, kayakseverlere ve dağcılara güven veriyor.
Erciyes, 4 kapısı, 112 kilometre uzunluğunda birbiriyle bağlantılı 41 pist alanı, 19 mekanik tesisiyle kış sezonunda binlerce kayakseveri ağırlıyor.
Profesyonel kayakçı ve dağcılardan 11 yıl önce oluşturulan 25 kişilik güvenlik timi, Erciyes'te pist işaretlemeleri ile fileleri, yön levhalarını, uyarı ve ikaz tabelalarını her gün kontrol ediyor.
Her türlü hava koşulunda kurtarma ve dağcılık faaliyetinde bulunabilen ekipler, ilk yardım konusunda da özel eğitime sahip.
Ekipler, Erciyes'in zirvesine yakın noktalarda kurulu ilk yardım merkezlerinde kayak takımı ve ekipmanlarıyla olası kazalara karşı hazır bekliyor.
Kazazedeler, ilk müdahalenin ardından "kızak sedye" ya da kar motorlarıyla daha donanımlı ilk yardım merkezine taşınıyor.
Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, AA muhabirine, pist güvenliği timinin her türlü zorlu koşulda görev yapabildiğini söyledi.
Elcuman, Türkiye'nin ilk pist güvenliği timinin Erciyes'te kurulduğunu aktardı.
Yapılan yatırımlar ve alınan önlemlerle en güvenli kayak merkezinden biri olduklarını vurgulayan Elcuman, 25 kişilik timin ilk yardım, arama kurtarma gibi her türlü sertifikaya sahip olduğunu dile getirdi.
Timle ilgili bilgi veren Elcuman, şunları kaydetti:
"Bu sezon 342 hafif yaralanmalı vakamız oldu. Arkadaşlarımız herhangi bir yaralanma, sakatlanma durumlarına derhal müdahalede bulunuyor. Çok şükür bugüne kadar büyük bir vakaya rastlamadık. Tesislerimizde sağlık ocağımız var. Yaralılarımızı ya oraya ya da ambulanslarımızla hastaneye götürüyoruz. Kayakçılarımız Erciyes AŞ'nin şemsiyesi altında güvenle kayak yapabilir. Gerek pist güvenliğimiz gerekse ilk müdahalemiz oldukça iyi durumda. O açıdan iddialıyız."
Bu hizmetin, dünyanın farklı yerlerindeki kayak merkezlerinde ücret karşılığı verildiğini belirten Elcuman, Erciyes'te ise hizmeti ücretsiz sunduklarını dile getirdi.
Elcuman, tüm kayakseverleri güvenli kayak için Erciyes'e davet etti.
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