Türkiye'nin önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes'te yeni sezon öncesi kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Erciyes Kayak Merkezi Hisarcık Kapı'da düzenlenen "Erciyes Teleferikten Kurtarma Tatbikatı"na, Erciyes AŞ'ye bağlı arama kurtarma ve pist güvenliği ekipleri ile AFAD, Türkuaz Su Altı ve Akarsu Arama Kurtarma, itfaiye, sağlık, UMKE, ANDA ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri katıldı.

Tatbikatta senaryo gereği tesislerde meydana gelen arızadan kaynaklı yangın çıktı. Yangın nedeniyle 2 bin 400 metre rakımdaki telesiyejde mahsur kalan 8 kişi halat yardımıyla indirilirken, operatör odasında dumandan etkilenen 1 çalışan ekipler tarafından kurtarıldı.

Yaklaşık 1 saat süren tatbikatta teknik arıza, ekipler tarafından kısa sürede giderildi. Kurumlar arası işbirliğinin de sağlandığı tatbikatta 100 personel görev aldı.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatbikatın her yıl düzenlendiğini söyledi.

Olumsuz bir şeyin yaşanmaması için çalıştıklarını anlatan Akşehirlioğlu, "Türkiye'nin son zamanlarda yükselen yıldızı Erciyes Kayak Merkezimizde her yıl düzenlediğimiz, koordinasyonu sağladığımız, bütün ekiplerle, birimlerle tekrar kendimizi denediğimiz, sınadığımız bir kurtarma tatbikatını daha gerçekleştirdik." dedi.

Katılımcılara teşekkür eden Akşehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Erciyes Kayak Merkezi, Kayseri Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu yatırımlarla her geçen yıl genişleyen, büyüyen, yeni tesislerin eklendiği, misafir sayısının her yıl giderek arttığı, Kayseri'ye ve ülkeye katkı sağlayan bir yer haline geldi. Buranın 19 mekanik tesisi, 112 kilometre pistleri, 41 farklı pisti, 4 giriş noktası var. Her türlü hava koşullarına hazırlıklı olmak zorundayız. Hem mekanik tesisler anlamında hem hava koşulları anlamında herhangi bir aksilikle karşılaştığımız durumlarda özveriyle çalışan ekibimiz, hep birlikte el ele bu kurtarma operasyonlarını, tatbikatı gerçekleştiriyor. Hep söylediğimiz bir şey var. Doğanın zaten şartları zorlu. Dolayısıyla burada tutkunluk, bir yumruk olmak, hep birlikte olmak çok önemli. Bu arada sezon da yaklaşıyor. İnşallah yaklaşık bir aylık zamanımız var diye düşünüyoruz. Aralık ortası gibi inşallah sezonumuzu açacağız."