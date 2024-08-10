Erdal Dölek, Mut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı

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Mut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Erdal Dölek görevine başladı.

Dölek, AA muhabirine, tarihi ve kültürel mirasıyla öne çıkan Mut'a hizmet etmekten onur duyacağını söyledi.

Tüm paydaşlarla koordineli çalışarak ilçeyi geliştireceklerini belirten Dölek, "Üstlenmiş olduğumuz sorumluluk bilinciyle, medeniyetimizin üzerine inşa edildiği temel kavramlar olan aklıselim ve kalbiselim nesiller yetiştirmek için Mut'umuzda var gücümüzle çalışacağız." ifadesini kullandı.