Erdek'te Otizmli Çocuk Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Erdek'te Otizmli Çocuk Balkondan Düşerek Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaz tatili için ziyarete gelen otizmli Osman Tuğra Sevgin (12), 5. kattaki balkondan düşerek yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenazenin İstanbul'da defnedileceği belirtildi.

19.07.2024 14:19
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde 5. kattaki balkondan düşen çocuk yaşamını yitirdi.

Yaz tatili için anneannesi ve dedesini ziyarete geldiği öğrenilen otizmli Osman Tuğra Sevgin (12), Atatürk Mahallesi Mustafa Çavuş Sokak'taki apartmanın 5. katındaki dairenin balkonundan düştü.

Ailesinin ve etraftakilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla önce Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, ilk müdahalenin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Sevgin, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cenazesinin İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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