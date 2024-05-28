Erdek'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Erdek'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Erdek\'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda K.T.C üzerinde uyuşturucu hap ile birlikte yakalandı. Şüpheli, hapları S.B'den satın aldığını itiraf etti. S.B'nin ikametinde yapılan aramada ise uyuşturucu haplarla birlikte suçtan elde edildiği değerlendirilen 30.000 TL ele geçirildi. Her iki şüpheli de gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

28.05.2024 10:59
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Erdek'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan uyuşturucu uyarıcı madde ticaretiyle mücadele kapsamında ekipler K.T.C'yi, üzerinde bir miktar uyuşturucu hap ile gözaltına alındı.

Şüpheli sorgusunda hapları S.B'den satın aldığını beyan etti.

S.B'nin ikametinde yapılan aramada da bir miktar uyuşturucu hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 30.000 TL ele geçirildi. S.B. de gözlatına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Erdek, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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