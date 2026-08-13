Erdemli'de Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Kurtarıldı
Mersin'in Erdemli ilçesinde havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuk, görevli tarafından kurtarıldı.
MERSİN'in Erdemli ilçesinde bir sitenin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 9 yaşlarındaki çocuk, suya atlayan görevli tarafından kurtarıldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, ilçedeki Çeşmeli Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Havuzda yüzen bir çocuk, boğulma tehlikesi geçirerek suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredekiler, havuz görevlisi Sadık Kurt'tan yardım istedi. Havuza atlayan Kurt, boğulmak üzere olan çocuğu kurtararak sudan çıkardı. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşananlar, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.
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