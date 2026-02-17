Erdemli\'de Gıda Denetimleri Başladı

Mersin'in Erdemli ilçesinde zabıta ekiplerince gıda ürünü satan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Erdemli Belediyesinin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesi fırın, pastane ve marketlerde inceleme yaptı.

İş yerlerinin hijyen koşullarını denetleyen ekipler, satışa sunulan gıda ürünlerinin son kullanma tarihini, gramajını ve fiyat etiketini kontrol etti.

Denetimler ramazan ayı boyunca devam edecek.