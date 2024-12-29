Erdemli\'de Kar Yağışı Etkili Oldu

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Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü.

İlçenin 1500 rakımdaki Toros Mahallesi'nde kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti.

Yağış nedeniyle Erdemli ve Karaman'ın Ayrancı ilçesini bağlayan kara yolunda araç geçişine izin verilmedi.

Bölgeye giden bazı vatandaşlar beyaza bürünen ağaçların altında piknik yaptı, bazıları da kar topu oynadı.