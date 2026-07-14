Erdemli'de Plaj Hırsızları Yakalandı - Son Dakika
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Erdemli'de Plaj Hırsızları Yakalandı

14.07.2026 11:14
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Mersin'in Erdemli ilçesindeki plaj hırsızlığı olayı ile ilgili 5 şüpheli Osmaniye'de yakalandı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde plajda meydana gelen açıktan hırsızlık olayının 3'ü kadın 5 şüphelisi, Osmaniye'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 1 Temmuz'da Mersin'in Erdemli ilçesinde plajda meydana gelen açıktan hırsızlık olayıyla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, şüphelilerin Osmaniye istikametine geldiklerini belirledi. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından ve sivil ekiplerce bir süre takibe alınan şüpheli araç, Toprakkale İlçe sınırlarında oluşturulan uygulama noktasında Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince kontrollü şekilde durduruldu. Yapılan kontrolde, Y.G., F.G., D.T., A.A. ve E.H.G., kullandıkları araç içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin bulunduğu araçta yapılan detaylı aramada, çalıntı olduğu değerlendirilen 15 bin TL nakit para, 1 çift altın küpe, 4 cep telefonu, 3 güneş gözlüğü, 1 kol saati, 2 bileklik, 4 zincir kolye ile içerisinde kozmetik malzemeler bulunan siyah kol çantası ele geçirildi. Yakalanan 5 şüpheli, ele geçirilen suç unsurları ve olayda kullanılan araç, adli işlemlerin yapılması amacıyla Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,

Kaynak: DHA

Osmaniye, Güvenlik, 3. Sayfa, Erdemli, Güncel, Mersin, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdemli'de Plaj Hırsızları Yakalandı - Son Dakika

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