Erdoğan, Moskova\'daki Terör Saldırısını Kınadı ve İstanbul Seçimlerini Hatırlattı

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova'daki terör saldırısını kınadı. Erdoğan, "Ülkem ve milletim adına Rusya hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz. Masum sivilleri hedef alan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, partisinin Ankara'daki mitinginde de İstanbul seçimlerini unutmadı. Erdoğan, "Burayı, bu millet bahçesini kim yaptı? Murat Kurum kardeşimiz Bakan iken o burayı yaptı. Şimdi Murat Kurum nerede? İstanbul'da. Şimdi İstanbul'u kazanmak Murat kardeşimize de yakışır" diye konuştu.

Erdoğan, partisinin Ankara'da Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlediği mitingte konuştu. Erdoğan'ın konuşmasıhnın satır başları şöyle:

"Sözlerimin hemen başında dün Moskova'daki bir konser salonuna yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı dolayısıyla ülkem ve milletim adına Rusya hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz. Masum sivilleri hedef alan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Terör kimden gelirse gelsin, faili kim olursa olsun kabul edilemez. Terörün kanlı ve kalleş yüzünü çok iyi bilen bir ülke olarak Rus halkının acısını milletçe, devletçe paylaşıyoruz.

Ankara'ya ve Ankaralılara 14-28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na verdikleri samimi destek için teşekkür ediyoruz. Milletvekilliğinde yüzde 47, Cumhurbaşkanlığı'nda yüzde 49'luk oy oranlarıyla milli irade bayrağını Başkent'in burcuna bir kez daha diktiniz. Esasen, bizim Ankara ile aramızdaki gönül bağına baktığımızda bu oranların çok daha ilerisinde olduğunu görüyoruz. İnşallah 31 Mart'ta Ankara ile aramızdaki muhabbetin derinliğine uygun bir sonuçla bunu telafi edeceğiz. Başkentimize de böylesi yakışır.

Burayı, bu millet bahçesini kim yaptı? Murat Kurum kardeşimiz Bakan iken o burayı yaptı. Şimdi Murat Kurum nerede? İstanbul'da. Şimdi İstanbul'u kazanmak Murat kardeşimize de yakışır. Keçiören'de de Turgut Altınok kardeşimiz birçok eserleriyle oraya damgasını vurdu, en son malum kulenin açılışını yaptık.

Mevcut Belediye Başkanı şu 5 yılda Allah aşkına siz Ankaralılara ne yaptı? Ne yaptı? Yollarımızın hali ortada, çöp, çukur, çamur. Bu CHP'nin pratiğidir. Bundan başkasını bunlar yapamaz. İstanbul da böyleydi, çöp, çukur, çamur. Onlardan devraldım. Ankara da öyle, çöp, çukur, çamur. E bunlardan artık kurtulalım. 5 yıl boşuna geçti. Onun için 31 Mart çok önemli. Ankara'yı başkentlik sıfatına uygun hizmet veremeyenlerden kurtarmanın vakti çoktan gelmiştir.

"NEDİR BU 'YAVAŞ'LARDAN ÇEKTİĞİMİZ YA?"

Ankara daha fazla 'yavaş'lamayı kaldıramaz. Nedir bu 'yavaş'lardan çektiğimiz ya? Ankara'yı içine düştüğü bu sıkışmışlık, bu çaresizlik, dayatma halinden bir an önce kurtarmak gerekiyor. Ulaşımda çektiğimiz sıkıntı hepinizin malumu. Trafikte çektiğimiz sıkıntı hepinizin malumu. Öyleyse 9 gün sonra bu işin hakkını verelim, sandıkları patlatalım. Turgut Altınok kardeşimizle Büyükşehir'de, diğer adaylarımızla ilçelerde bu şehirde eser ve hizmet çağını çok daha güçlü bir şekilde yeniden başlatmak istiyoruz. Kimsenin şahsıyla alıp veremediğimiz yok.

Cumhurbaşkanınız olarak ve tüm grup, Bakanlıklar, hep beraber biz zaten üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz, yapacağız. Yerel yönetimlerle el ele vererek inşallah 1 Nisan'dan itibaren çok daha farklı bir hizmeti ortaya koyacağız.

Bu işin mahalli idareler ayağını da sağlam tutalım ki verdiğimiz emek, tahsis ettiğimiz kaynak boşa gitmesin. Ankara'yı taşlarına, dar sokaklarına bakıp gözyaşlarımızı silerek başkent yapmış olabiliriz ama Ankara'yı aynı standartlara mahkum etmeye çalışanların vizyonsuzluğuna rıza göstermek zorunda değiliz. Nüfusu pek çok ülkeden fazla Ankaramız her şeyin en iyisine, en güzeline, en modernine layıktır.

Geçtiğimiz Mayıs ayındaki seçimlerde kurulan tuhaf ittifakı hatırlıyorsunuz, altılı masa, öyle mi? Altında da ne vardı? DEM. Ne oldu? Hepsi dağıldı mı? Bu altılı masadan parlamentoya giren var mı? Bu dersi kim verdi, siz verdiniz, siz. Benim milletim istemezse hiçbir şey olmaz.

Ortada kapağını kaldırdıkça sürekli yeni şeyler çıkan bir matruşka ittifakı var. Bundan seçmenin haberi yok. Onlar da ne olup bittiğini anlamaya çalışıyor. Yeni adıyla yani çayda demlenme var ya, o dem değil ha, DEM'e oy veren vatandaşlarımız da CHP'ye gönül veren vatandaşlarımız da bu karanlık ve kirli ilişkiyi içlerine sindiremiyor.

Milletimiz 31 Mart'ta CHP'ye de demlendiği ortaklarına da kazanmak değil sadece Ak Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na kaybettirmek için ortada dolananlara da hak ettikleri cevabı sandıkta verecektir.

Toplam 7 istasyonlu Keçiören Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi metro hattını yatırım programına aldık, yakında ihalesine çıkacağız. Esenboğa Havalimanı ile Kızılay'ı birbirine bağlayacak olan bu metro hattını inşallah 2028 yılında tamamlamayı hedefliyoruz. Ankara YHT Garı-Etlik Şehir Hastanesi-Ovacık metro hattının etüt projesini hazırlamaya başlıyoruz. Sincan metrosu ile Çayyolu metrosunu birleştirmeyi planlıyoruz."