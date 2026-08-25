Erdoğan ve Bahçeli Ahlat'ta Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü etkinlikleri için geldiği Bitlis'in Ahlat ilçesinde Emir Bayındır Yerleşkesi Devlet Bey Konağı'nda Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
Ziyaret, basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: AA
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