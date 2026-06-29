Erdoğan-Berdimuhamedov görüşmesi - Son Dakika
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Erdoğan-Berdimuhamedov görüşmesi

29.06.2026 20:10
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Millî Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile telefonda görüştü.

(ANKARA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile telefonda görüştü.

Erdoğan ve Berdimuhamedov'un telefon görüşmesine ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi."

Liderler, Türkiye-Türkmenistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan'ın iş birliğini geliştirmeye devam edeceğini, bunun için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Berdimuhamedov'u Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13'üncü Zirvesi ve COP31 İklim Zirvesi'ne davet ederken, doğum gününü de kutladı."

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan, Diplomasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan-Berdimuhamedov görüşmesi - Son Dakika

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