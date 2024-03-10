Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP'nin başında güya bir genel başkan var ama varlığı, yokluğu belli değil. Bu genel başkana gelen posta koyuyor, giden posta koyuyor. Sabah erken kalkan, eline mikrofonu önce alan Özgür efendiden rol çalıyor." dedi.
Erdoğan, partisinin Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen mitinginde, vatandaşlara hitap etti.
İzmir'in, Milli Mücadele'nin zafer şehri, milli iktisadın ilham şehri, Anadolu'nun bereket kapısı, Ege'nin incisi olduğunu belirten Erdoğan, bir kez daha İzmirlilerle birlikte olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.
"Şükür, efelerin, yiğitlerin var. Uğruna verilmiş şehitlerin var. Bugün gönlün mahzun olmuş ne çıkar? Bir gün sarılacak yaralar İzmir. Sana yakışmıyor karalar İzmir?" dizelerini okuyan Erdoğan, şunları söyledi:
"Sadece başındaki kara bulutları değil vatanın istiklali üzerindeki hain emelleri de dağıtan İzmir'in yaralarını sarmaya az kaldı, 20 gün. Tamam ama durmayacağız. Ana kademe, kadın kolları, gençler 20 gün durmak yok. 31 Mart akşamı İzmir bir başka güzel olacak. Buna inanıyorum."
İzmir'in bir asır önce düşmandan kurtulduğunu hatırlatan Erdoğan, "Ama epeydir eser ve hizmet fukaralarından yakasını maalesef kurtaramadı." dedi.
Tarih boyunca Ege'nin en ışıltılı, en hareketli, en müreffeh şehrinin İzmir olduğunu ancak, şehrin hep yerinde saydığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:
" Türkiye, tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla büyürken, gelişirken, zenginleşirken bu şehir hak ettiğinden yerel yönetimler açısından maalesef çok azını aldı. Hükümet olarak İzmir'e verdiğimiz destekler, yereldeki umursamazlık ve beceriksizlik sebebiyle arzu ettiğimiz etkiyi göstermedi. Sizleri Mecliste ve belediyelerde temsil etsin diye yetki verdiğiniz kişiler soruyorum ne yaptı? Yüzlerine Atatürk maskesi takıp her dönem yan gelip yattılar. Yetmedi, İzmirlinin can düşmanı olarak gördüğü terör örgütleriyle gizli saklı anlaşmalar yaptılar. Yetmedi, kendi içlerinde çıkar kavgasına tutuştular. Hem de ne kavga. Hani Tepecik'teki o meşhur kavgalar var ya bunun yanında çocuk oyuncağı kalır. Hepsinin üstüne bir de 'çantada keklik' olarak gördükleri iradenizi açık arttırmaya çıkardılar. Mayıs seçimlerinde yaşananları biliyorsunuz. Sizlerin oyuyla her gün bir yenisi ortaya çıkan pazarlıklarla, Meclise taşıdıkları kişiler şimdi nerede? Bu seçimlerde sizlerin oyuyla seçileceklerin bir kısmının yarın nerede olacağını biliyor musunuz? Cumhur İttifakı bu konuda gayet şeffaf. AK Partili ve MHP'li belediye başkan adaylarımızı bizzat kendimiz sahneye çıkartıp takdim ediyoruz."
"Özgür efendi Türk filmindeki 'Mazlum' karakterine döndü"
Belediye meclis üyeliklerinde de kimin hangi partiden olduğunun açıkça belli olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Peki CHP'nin demlendiği müttefikleriyle ilişkisinde böyle bir şeffaflık var mı? Yok. Belediye müdürlüklerine kadar uzanan pazarlıklardan sizin haberiniz var mı? Yok. CHP'nin sırtından belediyelere kimlerin taşınacağını biliyor musunuz? Yok. Sırf bize kaybettirsin diye ortaya sürdükleri kimi partilere ve adaylara ne verdiklerinden, ne vadettiklerinden haberdar mısınız? Yok. Böyle siyaset olur mu?"
Alandakilere, "İzmirliye ve diğer şehirlerimizdeki CHP seçmenlerine bu yapılan reva mı?" diye soran Erdoğan, aldığı "Hayır" cevabı üzerine, şöyle devam etti:
"CHP'nin başında güya bir genel başkan var ama varlığı, yokluğu belli değil. Bu genel başkana gelen posta koyuyor, giden posta koyuyor. Sabah erken kalkan, eline mikrofonu önce alan Özgür efendiden rol çalıyor. Biz siyasetteki 40 yılı aşkın tecrübemizle aslında Özgür efendiye birtakım tavsiyelerde bulunabiliriz. Ama o meşhur Türk filmindeki replikle ifade edecek olursak, 'fikrimizi kendisine verip zayi etmek' istemiyoruz. Özgür efendi bir diğer Türk filmindeki 'Mazlum' karakterine döndü. Her canı sıkılan, her kafası bozulan gelip kendisine tekme tokat dalıyor. Anlaşılan Bay Kemal'in ahı kurultayın üzerinden henüz dört ay bile geçmeden bunları tutmaya başladı. Tabii bir de İstanbul'dan kendini göstermek için sürekli azarlanıp duran, 'tutmayın küçük enişteyi' karakteri var. Kibirli bir eda ile ha bire atıp tutuyor. Ama herhangi bir icraatı vaki değil. Zaten yarım gün mesai yapıyor. CHP'nin genel merkezi ve adaylarıyla kendini kaptırdığı promosyon siyaseti belki bir yere kadar işe yarayabilir fakat nihayetinde milletin irfanına çarpıp darmadağın olur. Türk siyasetinin, muhalefetin kifayetsizliği yüzünden geldiği şu noktaya, şu içler acısı duruma bakar mısınız? Ülkemiz adına samimi olarak üzüntülüyüz."
(Sürecek)
Son Dakika › Güncel › Erdoğan: CHP'nin başında güya bir genel başkan var ama varlığı, yokluğu belli değil - Son Dakika
Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Ligi'nde mücadele eden Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı, son maçında Merinos Voleybol'u 3-0 yenerek adını play-off finaline yazdırdı. Başkan Rıza Karakaya, takımın başarısından duygusal anlar yaşadığını belirterek Bodrum'a spor tesisleri yapılması gerektiğini vurguladı.
Aydın İl Müftülüğü ve Efeler İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen 'Şehirlerin Kalbi Camide Buluşalım' programına yüzlerce çocuk katıldı. Programda çocuklar Kur'an-ı Kerim ziyafeti, ilahiler ve kasideler dinledi, oyun parkında eğlendi ve akşam namazını büyükleriyle birlikte kıldı. İl Müftüsü Hasan Güneş, programın önemine vurgu yaparak çocukların hayatlarına dokunmanın ve onları geleceğe hazırlamanın görev olduğunu belirtti.
Samsun'da polis ekipleri, İlkadım ilçesinde bir ikamette gerçekleştirdikleri operasyonda ayakkabı içine zulalanmış 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Arvas, esnafla görüşerek taleplerini dinliyor ve destek talebinde bulunuyor. Ayrıca, Van'ın kalkınması için projelerini paylaşıyor ve halkın enerjisiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirtiyor.
Rusya'da doğan ilk dev panda olan Katyuşa, Cuma günü Moskova Hayvanat Bahçesi'nde halkın karşısına çıktı. 1 Ağustos 2023 tarihinde doğan Katyuşa'nın ebeveynleri Ru Yi ve Ding Ding, 2019 yılında Çin'den Rusya'ya getirilmişti. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri tarafından bildirildi.
Tekirdağ'da Hasan Ali Yücel Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Grup adına konuşan Mustafa Ammar Kılıç, Gazze'de İsrail'in soykırımının 156 gündür devam ettiğini belirterek, katliama dur denilmesi gerektiğini vurguladı. Vatandaşlar konuşmanın ardından Filistin lehine slogan attı.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şahin, Müslüman alemi tarafından büyük özlemle beklenen Ramazan ayının tüm bereketiyle yüreklere mutluluk, manevi coşkular ve başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya sağlık getirmesi temennisinde bulundu.
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanda yoğun gaz kokusu hisseden sakinler, ev sahibine ulaşamayınca polisi aradı. Ancak telefonunu açan ev sahibi şehir dışında olduğunu söyleyince endişe sona erdi.
Karabük'ün Yenice ilçesinde 13 yıl önce ormanlık alanda bulunan cesedin sırrı, Karabük Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmasıyla aydınlatıldı. Cinayetin ardında kocasından şiddet gören Sema K.'nın sevgilisine kocasını öldürttüğü ortaya çıktı. İstanbul, Kastamonu ve Sivas'ta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.
Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, kendi evinde ODTÜ Teknokent Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 16-0 mağlup ederek farka koştu. Şampiyonluğu hedefleyen takım, galibiyeti onursal başkanlarına armağan etti.
AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ve AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Şahin, seçim sürecinde adaylarının spekülatif ve manipülatif operasyonlara maruz kaldığını belirtirken, Keskinkılıç, Çetinkaya'nın projeleriyle fark yarattığını ve Karabük'te değişim döneminin başlayacağını vurguladı. İl Başkanı Salt ise MHP Belediye Başkan adayının teşkilatları hedef alan açıklamalarını kınadı. Çetinkaya ise Karabük'te kalkınma hamlesini başlatmak istediklerini ve halkın desteğiyle yapacakları hizmetleri hayata geçireceklerini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?