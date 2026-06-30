Erdoğan'dan Koruyucu Aile Günü mesajı - Son Dakika
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Erdoğan'dan Koruyucu Aile Günü mesajı

30.06.2026 21:24
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"30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nün hayırlara vesile olmasını diliyor, yavrularımıza kucak açan, korunmaya ihtiyaç duyan çocuklarımıza sıcak bir yuva olan tüm ailelerimize şükranlarımı sunuyor, selam ve muhabbetlerimi iletiyorum"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nü kutladı.

Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "30 Haziran Koruyucu Aile Günü'nün hayırlara vesile olmasını diliyor, yavrularımıza kucak açan, korunmaya ihtiyaç duyan çocuklarımıza sıcak bir yuva olan tüm ailelerimize şükranlarımı sunuyor, selam ve muhabbetlerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Koruyucu Aile Günü, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan'dan Koruyucu Aile Günü mesajı - Son Dakika

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