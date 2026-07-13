Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde, kavga ihbarı üzerine gittiği olay yerinde uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Demirbaş'ın Ailesine Başsağlığı Diledi - Son Dakika
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