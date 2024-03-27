Erdoğan: İpleri başkalarının elinde olmayanlarla oturur konuşuruz - Son Dakika
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Erdoğan: İpleri başkalarının elinde olmayanlarla oturur konuşuruz

Erdoğan: İpleri başkalarının elinde olmayanlarla oturur konuşuruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır mitinginde, terör örgütlerine ve terör örgütünün güdümünde siyasetçilik yapanlara kapılarının kapalı olduğunu belirtti. Erdoğan, insanların sorunlarını çözmeyen siyasetin kimseye fayda sağlamayacağını vurguladı.

27.03.2024 16:46  Güncelleme: 16:58
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır mitinginde, "İpleri başkalarının elinde olmayan kirli çıkar ilişkilerinin içinde kaybolup gitmemiş herkesle oturur konuşuruz. Ancak kapımız terör örgütlerine de terör örgütünün güdümünde siyasetçilik oynayanlara da kapalıdır. Milletvekili, belediye başkan adayı, meclisi üyesi, genel merkez yönetimi listesini terör örgütünün belirlediği parti parti olamaz. İnsanımızın sorunlarını çözme, dertlerine derman olma, yaralarını sarma yönünde çaba göstermeyenin siyasetinden kimseye hayır gelmez" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında partisinin Diyarbakır'daki mitinginde konuştu. Alanda " 70 bin kişi" olduğunu söyleyen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz mayıs ayında yapılan seçimlerde, Diyarbakır'da arzu ettiğimiz oy oranlarına ulaşamadık. Ancak seçim sonucunun sizin de içinize sinmediğine inanıyorum, bu alan bunu söylüyor. Diyarbakır'da bu kardeşinize yüzde 28,5 ve tek parti faşizminin bugünkü temsilcisi CHP adayına yüzde 71,5 oy çıkmışsa durup üzerinde mutlaka düşünmemiz lazım. Diyarbakır halkının iradesini götürüp siyasetten emekli olan CHP adayına payanda yapanların hangi projenin parçası olduğu açık değil mi? Kent uzlaşısı adı altında kirli bir ittifak kurdular ama her iki partideki bir avuç siyaset baronu ne olup bittiğini bilmiyor.

Bavul bavul dolarlar, avrolar; bu paralar nereden geliyor? Meclis üyelikleri neyle satın alınıyor, ilkeli bir ittifaktan söz edilebilir mi? Tek sermayesi sizlerin oyları olan DEM, Kürt kardeşlerimin iradesini işporta pazarına çıkarmıştır. Bu pazarda siyasi kazanım hesabı yok, eser ve hizmet derdi zaten yok. Sadece birilerinin ihtirasları uğruna yapılan kirli pazarlıklar var. Öyle ki, bizim yaptığımız reformları bilip, ortalığı ayağa kaldıranlar CHP'li yöneticilerin buram buram faşizm kokan ayrımcılık ve ırkçılık kokan açıklamaları karşısında süt dökmüş kedi misali seslerini çıkarmıyorlar. Kürt kardeşlerim böyle bir aşağılanmayı, hakareti, bu şekilde yok sayılmayı asla hak etmiyor.

Diyarbakır hizmeti de refahı da AK Parti yönetiminde görmedi mi? Onlar çukur eylemleriyle bu şehrin sembolü olan Sur'u mahvederken biz kimsenin burnunu kanatmadan meseleyi bitirmenin ve bölgeyi yeni baştan inşa etmenin mücadelesini vermedik mi? Onlar her evden bir cenaze çıkartarak kan siyaseti yaparken biz evlatlarımızı yaşatmak, hayata bağlamak için çırpınmadık mı? Onlar ülke ve millet düşmanı ne kadar marjinal varsa hepsini Diyarbakır'a getirip propaganda peşinde koşarken biz sadece sizlerin kalbini kazanmanın yollarını aramadık mı?

"GELİN YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARINI BİRLİKTE ARALAYALIM"

Bu söylediklerimiz doğruysa gelin yeni bir dönemin kapıların birlikte aralayalım. AK Parti ile ötekilerin farkı o kadar açık ki izaha gerek bile duymuyoruz. 31 Mart seçimlerinde burada yarışan eser ve hizmet siyasetiyle istismar ve pazarlık siyasetidir. Biz DEAŞ denilen emperyalist kuklasına zaten göz açtırmıyoruz, PKK'yı da sınırlarımız içinde eylem yapamaz hale getirdik, sınırlarımızın ötesini de adım adım kontrol altına alıyoruz. Kürt kardeşlerimin toparlanıp iradeleri üzerindeki ipotekleri parçalayıp atmasını bekliyoruz. İpleri başkalarının elinde olmayan kirli çıkar ilişkilerinin içinde kaybolup gitmemiş herkesle oturur konuşuruz. Ancak kapımız terör örgütlerine de terör örgütünün güdümünde siyasetçilik oynayanlara da kapalıdır. Milletvekili, belediye başkan adayı, meclisi üyesi, genel merkez yönetimi listesini terör örgütünün belirlediği parti parti olamaz. Bunları belirleyecek olan emekleri ve oylarıyla partiyi var eden yaşatan tabanıdır, seçmenidir. İnsanımızın sorunlarını çözme, dertlerine derman olma, yaralarını sarma yönünde çaba göstermeyenin siyasetinden kimseye hayır gelmez.

Son 21 yılda attığımız her demokratik adımı engellemek için karşımıza dikilen CHP'yi utanmadan Kürt kardeşlerimize umut diye pazarlıyorlar. Bu coğrafyaya yakın zamanda gördüğü en büyük acıları yaşatan tek parti faşisti CHP'yi allayıp pullayıp size dayatıyorlar. Bunların hangi çıkarların temsilcisi olduğunu anlatmaya, bavullar dolusu para görüntüleri herhalde yeterlidir. İstanbul'da ne kadar marjinal ideoloji mensubu varsa hepsini getirip Kürt kardeşlerimin başına patron yapanlarla artık gidilecek bir yol kalmadığına inanıyorum. 31 Mart, Kürt kardeşlerimizin tüm tasallutlardan kurtulup özgür iradeleriyle kendilerinin ve şehirlerinin geleceğine karar verecekleri bir dönüm noktası olacaktır."

AKP Genel Başkanı Erdoğan, "Bu kardeşiniz cumhurbaşkanınız olarak sizin hizmetkarınız, bütün bakan arkadaşlarımla sizin hizmetkarınız olarak Diyarbakır'a yatırımlarımızla bugüne kadar nasıl hizmet verdiysek, bundan sonra da aynen devam edeceğiz" diyerek partisinin Diyarbakır belediye başkan adaylarına oy istedi.

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır, Siyaset, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

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