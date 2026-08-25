Erdoğan: Hedeflerimize Bağlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizdeki ekonomik krizler, tüm dünya gibi bizi de etkiliyor olsa da istihdamdan ihracata tarımdan turizme hedeflerimize bağlı kalmayı sürdürüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizdeki ekonomik krizler, tüm dünya gibi bizi de etkiliyor olsa da istihdamdan ihracata tarımdan turizme hedeflerimize bağlı kalmayı sürdürüyoruz."
Kaynak: AA
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