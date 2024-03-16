Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erzurum Türkiye Yüzyılı\'nın Lideri Olacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyet'imizin kurucu şehirlerinden biri olan Erzurum'un, Türkiye Yüzyılı'nın da lokomotifliğini üstleneceğinden şüphe duymuyorum." dedi.
Erdoğan, partisinin Miting, Etkinlik ve Gösteri Alanı'nda düzenlenen mitinginde, vatandaşlara hitap etti.
Konuşmasına alandakileri selamlayarak başlayan Erdoğan, "Şehirler içinde ayrı alemsin, düşmana korkusun, dosta selamsın, Erzurum'sun, ocağımsın, kalemsin, vardır burcunu bekleyen bir dadaşın." dizelerini okudu.
Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Cumhur İttifakı'na ve kendisine verilen destek için Erzurumlulara teşekkür eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Cumhur İttifakı'nın en verimli netice aldığı şehirlerimizin başında Erzurum geliyor. Seçim sonuçlarına bakarak anlıyoruz ki, dadaş farkını, vefasını, sevdasını yine gösterdi. Dadaş dosta da düşmana da mesajını yine verdi. Bu öyle güçlü bir mesaj ki duymayan kulaklara, görmeyen gözlere, nasır bağlamış yüreklere dahi kendini hissettiriyor, yerine ulaşıyor.
Bu mesajın içinde acısıyla tatlısıyla tarihimizin her anını sahiplenme var. Bu mesajın içinde geleceğimizin sembolü Türkiye Yüzyılı'nın inşasına inanma var. Bu mesajın içinde gözünü milletimizin birliğine, vatanımızın bütünlüğüne dikenlere meydan okuma var. Bu mesajın içinde asırlardır üzerimizde oynanan oyunları sona erdirme iradesi var. Bu mesajın içinde ülkemizi ve şehirlerimizi yağmalamak isteyenlere meydanı bırakmama azmi var. Velhasıl bu mesajın içinde ülkenin ve milletin hayrına ne varsa hepsi mevcut. Üstelik Erzurum tüm mücadeleyi hiçbir karşılık beklemeden sadece bir 'Allah razı olsun' duasına razı olarak yürütmüştür."
"Anadolu'ya giriş kapısı hep Erzurum olmuştur"
Alandaki "Good evening, good night Özgür Efendi" ve "Konuşur tüm alem, bize gelir nay nay. Seninle varım canım, gerisine bay bay" pankartlarını okuyan Erdoğan, "Dün gece yar hanesinde" Erzurum türküsünden "Dün gece yar hanesinde yastığım bir taş idi. Altım çamur, üstüm yağmur, yine gönlüm hoş idi." dizelerini okudu.
Erdoğan, "Şartlar ne olursa olsun, yari bildiği ülkesine, milletine hizmet eden Erzurumlunun gönlü daima hoş olmuştur. Üstelik Erzurumlu bu sancak nöbetini tam bin yıldır en küçük bir aksamaya meydan vermeden tutmaktadır. Asırlarca ata yurtlarından gelen milyonlarca insanımızın Anadolu'ya giriş kapısı hep Erzurum olmuştur. Ermeni çetelerin yaptığı katliamların acısına rağmen vatanı korumak için canını dişine takan Erzurumlunun hikayeleri, nesiller boyunca birer destan olarak anlatılacaktır." diye konuştu.
Sahneye çıkarken emniyetten alandaki katılıma ilişkin sayı aldığını belirten Erdoğan, "Bugün 40 bin. Cumhuriyet'imizin kurucu şehirlerinden biri olan Erzurum'un, Türkiye Yüzyılı'nın da lokomotifliğini üstleneceğinden şüphe duymuyorum." ifadesini kullandı.
"Şimdi öyle bir ses verin ki ülkemizin ve dünyamızın neresinde olursa olsun tüm Erzurumlular duysun." diyen Erdoğan, alandakilere şu sözlerle seslendi:
"Eserleriyle medeniyetimizin harcı Erzurum, sanatçılarıyla gönül dünyamızın övüncü Erzurum, kahramanlarıyla çocuklarımızın rol modeli Erzurum, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Erzurum ile birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız?"
Alandakilerin "Evet" yanıtı üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:
"Mülk-i İslam'ın kilidi Erzurum'u Mevla'ya emanet eden Alvarlı Efe Hazretleri, aynı zamanda bu şehrin ramazana olan hürmetine hayranlığını da dile getirir. Erzurum'da başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan ramazanı şerifinizi bir kez daha tebrik ediyorum. Bu mübarek günleri manevi kazanımları yanında çalışmalarımız bakımından da çok iyi değerlendirmeliyiz. İnşallah ramazanın bayramı gelmeden 31 Mart'ı milli irade bayramı haline getirmeye hazır mıyız? Bunun için de ne yapacağız? Çok çalışacağız. Her zamankinden daha fazla koşturacağız. Gönlüne girilmedik, kalbi fethedilmedik hiçbir Erzurumlu kardeşimizi bırakmayacağız. Ben karşımda işte böyle bir ruh, böyle bir heyecan, böyle büyük bir adanmışlık görüyorum. Rabb'im hepinizden razı olsun diyorum."
(Sürecek)
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erzurum Türkiye Yüzyılı'nın Lideri Olacak - Son Dakika
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