Erdoğan: Netanyahu zalimi ders alacak, İslam aleminin ittihadına vesile olsun

27.05.2026 09:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayram namazı sonrası yaptığı açıklamada Filistin’deki zulme dikkat çekerek, Netanyahu’nun gereken dersi alacağını ve Kurban Bayramı’nın İslam aleminin birliğine vesile olmasını diledi.

(İSTANBUL) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'de yaşananlara dikkati çekerek, "Netanyahu denilen zalim de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. Kurban Bayramı alemi İslam'ın inşallah ittihadına inşallah vesile olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayram namazını İstanbul Büyük Çamlıca Camisi'de kıldı. Namaz sonrası açıklama yapan Erdoğan, "Kurban Bayramı'nın bir ayrıcalığı var. Kurban Bayramı aynı zamanda bir teslimiyet bayramıdır. Bu teslimiyette baba evladın birbiriyle olan teslimiyetini görüyoruz. Bu teslimiyetle beraber kurbanı görüyoruz. Kurban bir yakınlaşmadır, bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür" ifadelerini kullandı.

Arafat'ta Hac ibadetini yapan Müslümanların bir araya geldiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Orada bu yakınlaşmayı gördük, teslimiyeti gördük, bu birlikteliği, beraberliği gördük. Şimdi biliyorsunuz hacdan dönüşler başlıyor. Allah tüm hacca giden kardeşlerimizin haccını kabul etsin. Rabbim oradaki birlikteliği, beraberliği tüm Müslümanlara nasip etsin."

Her şeyden önce bir Filistin'i yaşadık, Gazze'yi yaşadık. Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş, ayrı bir vakfe. Rabbim inşallah bir an önce, bu Netanyahu denilen zalim de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. İnşallah bir an önce de bizler bu duruşu görelim. Bu duruşu hep beraber yaşayalım. 4 milyon, 5 milyon Müslüman bunu bizzat yaşasın diye bekliyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Kurban Bayramı alemi İslam'ın ittihadına inşallah vesile olsun."

Kaynak: ANKA

