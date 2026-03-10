Erdoğan, Pezeşkiyan ile Telefonda Görüştü: Pezeşkiyan, Türkiye Hava Sahasına Giren Füzelerin İran Kaynaklı Olmadığını Söyledi

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Pezeşkiyan, görüşmede, Türkiye hava sahasına giren füzelerin İran kaynaklı olmadığını ve konuyla ilgili kapsamlı bir araştırma yapacaklarını söyledi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, diplomasi kapısının açılmasına ihtiyaç olduğunu, Türkiye'nin bunu sağlamak için çaba harcadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'a yönelik hukuksuz müdahaleleri ve İran'ın bölgemizdeki kardeş ülkeleri hedef almasını doğru bulmadığımızı, bilakis kardeş ülkeleri hedef almanın hiç kimsenin faydasına olmadığını ve bunların sonlandırılması gerektiğini belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin tarafı olmadığı çatışmalardan olumsuz etkilendiğini, her ne sebeple olursa olsun, hava sahamızın ihlal edilmesinin mazur görülemeyeceğini ve Türkiye'nin buna karşı gerekli tüm önlemleri almaya devam edeceğini vurguladı.

Erdoğan görüşmede Pezeşkiyan'a, Menab'daki okul saldırısında öldürülen çocuklar başta olmak üzere yaşanan can kayıplarından Türkiye'nin derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

İran Dini Lideri Ali Hamaney için başsağlığı dileklerini yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mücteba Hamaney'in yeni Dini Lider seçilmesinin, bölgede barışa vesile olmasını temenni ettiğini dile getirdi.

Pezeşkiyan da Türkiye hava sahasına giren füzelerin İran kaynaklı olmadığını ve konuyla ilgili kapsamlı bir araştırma yapacaklarını söyledi.