Erdoğan: Bu Mesele 86 Milyonun Meselesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan:"İktidar ve ittifak olarak sadece bizim meselemiz değildir bir devlet meselesidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İktidar ve ittifak olarak sadece bizim meselemiz değildir bir devlet meselesidir. 86 milyonun meselesidir.Milletimiz kalıcı biçimde çözülmesini istemektedir"
Kaynak: AA
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