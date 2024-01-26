 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Uluslararası Adalet Divanı İsrail'i soykırım suçlamasıyla yargılanmasına karar verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Uluslararası Adalet Divanı İsrail'i soykırım suçlamasıyla yargılanmasına karar verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in soykırım suçlamasıyla yargılanmasına karar vermesini memnuniyetle karşıladığını belirtti. Erdoğan, Filistinli masum sivillere yönelik işlenen savaş suçlarının cezasız kalmaması için sürecin takipçisi olacaklarını ve İsrail'in saldırılarının son bulmasını dilediklerini ifade etti.

Uluslararası Adalet Divanı İsrail\'i soykırım suçlamasıyla yargılanmasına karar verdi
26.01.2024 - 17:26,
Abone Ol

ULUSLARARASI Adalet Divanı'nın İsrail'in soykırım suçlamasıyla yargılanmasına karar vermesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Alınan ihtiyati tedbir kararını değerli buluyor, memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

Gazze'ye saldırılarda Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi'niN ihlali gerekçesiyle İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açılan davada, ihtiyati tedbir talebine ilişkin karar açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Uluslararası Adalet Divanı'nda, Gazze'deki insanlık dışı saldırılarla ilgili alınan ihtiyati tedbir kararını değerli buluyor, memnuniyetle karşılıyorum" ifadelerini kullandı.

"SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistinli masum sivillere yönelik işlenen savaş suçlarının cezasız kalmaması için sürecin takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Soykırım Sözleşmesi'ne taraf ülkeler için bağlayıcı olan bu kararın; İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeden gerçekleştirdiği saldırılarının artık bir son bulmasına vesile olmasını diliyoruz. Türkiye olarak ateşkesin tesisi ve kalıcı barışa giden yolun temini adına tüm gücümüzle çalışmaya ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Recep Tayyip Erdoğan, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası Adalet Divanı İsrail'i soykırım suçlamasıyla yargılanmasına karar verdi - Son Dakika


17:21
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
17:13
Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının 'soykırım' kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek
17:06
Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı
17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum
16:49
İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet
16:05
Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu
16:02
Genç kadın, beline kırmızı kuşak takılmasına karşı çıktı: Kurban mıyım ben? Genç kadın, beline kırmızı kuşak takılmasına karşı çıktı: Kurban mıyım ben?
15:58
Selin Ciğerci, kendisiyle dalga geçen sunucuyu programa bağlanarak canlı yayında azarladı Selin Ciğerci, kendisiyle dalga geçen sunucuyu programa bağlanarak canlı yayında azarladı

Son Dakika
17:21 MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
17:13 Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek
17:06 Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı
17:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum
16:49 İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet
16:05 Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu
16:02 Genç kadın, beline kırmızı kuşak takılmasına karşı çıktı: Kurban mıyım ben?
15:58 Selin Ciğerci, kendisiyle dalga geçen sunucuyu programa bağlanarak canlı yayında azarladı
15:57 Ankara merkezli 20 ilde çocuk istismarı içerikli paylaşımlara operasyon
15:26 İsrail'in Gazze'deki tarihi ve arkeolojik sit alanlarına bombardımanı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 18:19:20. #1.11#
SON DAKİKA: Uluslararası Adalet Divanı İsrail'i soykırım suçlamasıyla yargılanmasına karar verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement